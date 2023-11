Tshawb nrhiav ntau lub ntiaj teb dhau los: Hubble nthuav tawm Pob Zeb-Sized Exoplanet

Kev tshawb pom tsis ntev los no los ntawm NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) tau nthuav tawm lub ntiaj teb me me, pob zeb exoplanet hu ua LTT 1445Ac, nyob hauv lub hnub qub Eridanus, kwv yees li 22 xyoo teeb ntawm lub ntiaj teb. Dab tsi ua rau qhov kev tshawb pom no sib nrug yog qhov kev txheeb xyuas tsis ntev los no ntawm lub ntiaj teb qhov loj me uas siv Hubble Space Telescope, nthuav qhia cov kws tshawb fawb nrog cov kev pom zoo rau cov yam ntxwv ntawm lub ntiaj teb nyob deb no.

Thaum TESS tso lub hauv paus rau kev txheeb xyuas LTT 1445Ac hauv 2022, nws qhov kev daws teeb meem kho qhov muag tsis txaus rau kev txiav txim siab lub ntiaj teb txoj kab uas hla. Txhawm rau kov yeej qhov kev txwv no, ib pab pawg neeg astronomers tig mus rau Hubble telescope kom ntsuas qhov tseeb dua. Lawv qhov kev tshawb pom, tsis ntev los no tau lees paub hauv Phau Ntawv Xov Xwm Astronomical, tso lub teeb tshiab ntawm lub cev ntawm lub exoplanet no.

Kev tshuaj xyuas cov ntaub ntawv sau los ntawm Hubble Telescope, pab pawg tau txiav txim siab tias LTT 1445Ac muaj txoj kab uas hla 1.07 npaug ntawm lub ntiaj teb. Qhov no lees paub nws cov pob zeb muaj pes tsawg leeg thiab qhia zoo ib yam li lub ntiajteb txawj nqus rau peb lub ntiaj teb. Txawm li cas los xij, qhov no yog qhov zoo sib xws xaus. Qhov kub ntawm qhov kub ntawm LTT 1445Ac, ncav cuag qhov kub ntawm 500 ° F (260 ° C), ua rau txhua qhov kev cia siab ntawm nws yog ib qho chaw tsim nyog rau lub neej raws li peb paub.

Tus kws sau ntawv Emily Pass, tus kws sau hnub qub los ntawm Lub Chaw rau Astrophysics | Harvard & Smithsonian, qhia kev zoo siab rau lub peev xwm rau kev tshawb nrhiav ntxiv. Kev sib xyaw spectroscopic tsom xam los ntawm ob qho tib si Hubble thiab James Webb Space Telescope yav tom ntej, cov kws tshawb fawb yuav muaj peev xwm nkag siab tob rau hauv cov huab cua ntawm cov ntiaj chaw hla xws li LTT 1445Ac. Cov kev soj ntsuam yav tom ntej no yuav txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm ntau yam ntawm exoplanets orbiting cov hnub qub nyob deb.

Qhia txog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom no, Pass ntxiv, "Peb qhov kev ntsuas tseem ceeb vim nws qhia peb tias qhov no yuav yog lub ntiaj teb nyob ze heev. Peb tab tom tos ntsoov yuav ua raws li kev soj ntsuam uas yuav ua rau peb nkag siab zoo dua ntawm kev sib txawv ntawm cov ntiaj chaw nyob ib puag ncig lwm lub hnub qub. "

Raws li Webb Space Telescope txuas ntxiv nthuav tawm cov kev tshawb pom tshiab, qhov kev tshawb nrhiav rau cov neeg nyob hauv exoplanets tseem yog lub hom phiaj tseem ceeb rau American astronomy hauv kaum xyoo tom ntej. Nrog rau kev sib koom ua ke ntawm qhov chaw telescopes zoo li Hubble, Webb, thiab yav tom ntej Habitable Worlds Observatory, tib neeg ntiv tes los ze zog rau kev qhib qhov tsis paub ntawm lub ntiaj teb nyob deb dhau ntawm peb lub hnub ci.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Dab tsi yog exoplanet?

Lub exoplanet hais txog ib lub ntiaj teb nyob sab nraum peb lub hnub ci uas orbits lub hnub qub uas tsis yog lub hnub.

2. Lub hom phiaj ntawm TESS thiab Hubble telescopes hauv kev tshawb fawb exoplanet yog dab tsi?

Lub Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) tau tsim los nrhiav cov exoplanets los ntawm kev soj ntsuam lub sijhawm dimming ntawm cov hnub qub tshwm sim los ntawm cov ntiaj chaw hla mus rau pem hauv ntej ntawm lawv. Lub Hubble Space Telescope, ntawm qhov tod tes, yog siv los kawm txog cov khoom thiab cov yam ntxwv ntawm exoplanets, muab kev nkag siab tseem ceeb rau lawv qhov loj me, huab cua, thiab lwm yam ntsiab lus tseem ceeb.

3. James Webb Space Telescope (JWST) yog dab tsi?

James Webb Space Telescope (JWST) yog NASA qhov kev cia siab ua tiav rau Hubble Space Telescope. Nws cia siab tias yuav tshaj tawm thaum xyoo 2021 thiab feem ntau yuav saib lub ntiaj teb nyob rau hauv infrared spectrum, muab lub peev xwm tsis tau muaj dua los kawm txog exoplanets 'huab cua thiab lub ntiaj teb thaum ntxov.