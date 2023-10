Lub Cyclical Greening ntawm Sahara: Kev nkag siab txog kev nyab xeeb thiab tsiaj txhu

By

Cov kws tshawb fawb txog huab cua tsis ntev los no tau tshawb pom tias Sahara Suab puam tau dhau los ua ntu zus ntawm kev ntsuab ntsuab, qhov chaw loj ntawm cov nroj tsuag npog thaj chaw uas feem ntau arid. Cov theem ntsuab no tshwm sim kwv yees li ntawm 21,000 xyoo thiab yog tus cwj pwm los ntawm kev loj hlob ntawm cov dej ntws, pas dej, thiab cov tsiaj nyob hauv dej. Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Helsinki thiab University of Bristol tau coj txoj kev tshawb fawb, uas tau luam tawm hauv phau ntawv xov xwm Nature Communications.

Txoj kev tshawb no tsom mus rau kev tshawb xyuas cov ntu ntub dej uas tau ntsib los ntawm Sahara, nrog rau kev cog qoob loo tsis ntev los no tshwm sim ntawm 5,000 thiab 15,000 xyoo dhau los. Los ntawm kev tsim cov qauv kev nyab xeeb tshiab tsim los simulate North African ntub lub sijhawm, cov kws tshawb fawb tuaj yeem pom qhov ua rau thiab lub sijhawm ntawm cov xwm txheej no.

Cov kev hloov hauv Sahara kev nyab xeeb yog vim lub ntiaj teb hloov chaw orbital, tshwj xeeb tshaj yog lub wobble ntawm nws axis. Qhov wobble no cuam tshuam rau qhov sib txawv raws caij nyoog hauv kev faib hluav taws xob hnub ci thiab kev siv zog ntawm cov xwm txheej xws li African Monsoon. Cov qauv kev nyab xeeb yav dhau los tsis tau ua tiav tag nrho ntawm cov sijhawm ntub dej. Txawm li cas los xij, tus qauv tshiab tsim los ntawm pab pawg tshawb fawb muab kev nkag siab zoo dua ntawm cov dej ntub dej hauv Sahara.

Tus qauv qhia tau hais tias North African lub sijhawm ntub dej tau tshwm sim kwv yees li 21,000 xyoo dhau los 800,000 xyoo dhau los. Lub caij ntuj sov sov nyob rau sab qaum teb Hemisphere ua rau muaj zog ntawm West African Monsoon system, ua rau muaj nag lossis daus hauv Sahara. Qhov no, nyob rau hauv lem, txhawb kev loj hlob ntawm savannah-hom nroj tsuag thoob plaws cheeb tsam. Thaum lub hnub nyoog dej khov, qhov ntsuab tsis tshwm sim raws li cov latitudes siab tau npog hauv cov dej khov, ua kom cov cua txias thiab ua rau cov monsoons.

Nkag siab txog cov nroj tsuag hauv lub xeev Sahara tsis yog tsuas yog xav paub tab sis kuj tseem ceeb rau kev taug qab kev txav ntawm cov tsiaj hauv thiab tawm hauv cheeb tsam. Lub Sahara ua raws li lub rooj vag tswj kev sib cais ntawm cov tsiaj ntawm North thiab Sub-Saharan Africa thiab hauv thiab tawm sab av loj. Kev hloov pauv ntawm cov av noo thiab arid theem tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv evolution thiab dispersal ntawm hom hauv Africa.

Los ntawm kev ua qauv zoo rau North African lub sijhawm ntub dej, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tau txais kev nkag siab zoo dua rau tib neeg kev faib tawm thiab kev hloov pauv ntawm peb cov genus hauv Africa.

Qhov chaw:

- Nature Communications, luam tawm kev tshawb fawb tshawb fawb.

- Edward Armstrong, kws tshawb fawb txog huab cua ntawm University of Helsinki thiab University of Bristol.