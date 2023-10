Thawj Miocene Fossils nyob rau sab hnub tuaj Africa tau teeb pom kev ntawm Evolutionary keeb kwm

By

Ib pab neeg tshawb fawb thoob ntiaj teb, suav nrog Geochronology thiab Geology Program ntawm Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), tau ua qhov kev tshawb pom zoo siab hauv East Africa. Nyob rau hauv ib daim ntawv luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal iScience, pab neeg tshaj tawm nrhiav pom thawj Miocene tsiaj fossils hauv Gorongosa National Park hauv Mozambique, ib qho chaw tseem ceeb rau kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm African ecosystems thiab nws cuam tshuam rau hominin kab mob.

Txoj kev tshawb no, coj los ntawm Dr. Susana Carvalho los ntawm University of Oxford, yog ib feem ntawm Paleo-Primate Project Gorongosa, uas yog lub hom phiaj los tiv thaiv biodiversity thiab txhawb kev loj hlob hauv zej zog. Ntawm pab pawg cov kev tshawb pom yog cov hniav pob txha los ntawm lub sijhawm Miocene, uas tau nthuav tawm los ntawm 5 txog 23 lab xyoo dhau los thiab ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv keeb kwm ntawm African apes.

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txiav txim siab hnub radiometric rau kev tsim geological hu ua Mazamba, rov tsim kho paleovegetation hauv cheeb tsam raws li pedogenic carbonates thiab fossil woods, thiab piav qhia ntau yam fossils, suav nrog marine vertebrates thiab invertebrates, cov tsiaj reptiles, terrestrial mammals, thiab fossil woods. ntug hiav txwv paleoenvironments. Qhov tseem ceeb, lawv nrhiav tau ib hom tshiab ntawm hyrax loj heev uas hnyav ntawm 124 thiab 153 kilograms.

Qhov kev tshawb nrhiav pom zoo no muab kev nkag siab zoo rau thaj tsam yav dhau los tsis tau tshawb nrhiav African. Mark Sier, tus kws tshawb fawb koom nrog CENIEH thiab Marie Sklodowska-Curie tus khub ntawm Utrecht University, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb, hais tias, "Qhov kev tshawb fawb no qhib qhov chaw tshiab ntawm thaj av African uas, txog tam sim no, yog paleontologically khoob." Sier tab tom tshawb nrhiav qhov cuam tshuam ntawm lub voj voog ncig ntawm cov pob zeb hauv East Africa uas yog ib feem ntawm nws txoj haujlwm txuas ntxiv.

Zuag qhia tag nrho, kev tshawb pom ntawm cov pob txha Miocene nyob rau sab hnub tuaj Africa ua rau peb nkag siab txog keeb kwm kev hloov pauv ntawm thaj av thiab ua rau pom kev ntawm cov txheej txheem uas ua rau African ecosystems thiab cuam tshuam rau kev loj hlob ntawm hominins. Kev tshawb fawb tau ua nyob rau hauv Gorongosa National Park qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb paleontological rau kev txuag kev siv zog thiab kev tsim kho hauv zej zog.

