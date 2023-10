Lub Ntiaj Teb Expansive: Ib Daim Ntawv Qhia Circular Revealed

By

Illustrator Pablo Carlos Budassi tau tsim ib daim ntawv qhia ncig uas ntxim nyiam uas qhia txog qhov dav ntawm lub ntiaj teb. Daim ntawv qhia intricate no nta lub hnub ci system ntawm nws qhov chaw, nrog rau cov nplai nce zuj zus mus rau sab nrauv los nthuav qhia cov qauv nyob deb thiab colossal tshaj plaws nyob rau hauv lub ntiaj teb observable sphere.

Budassi's creation tsis yog tsuas yog visually stunning tab sis kuj ua hauj lwm raws li ib tug ceeb toom ntawm awe-inspiring expanse ntawm lub cosmos. Los ntawm kev tso lub hnub ci rau ntawm qhov chaw, daim ntawv qhia qhia txog peb txoj haujlwm nyob hauv lub qab ntuj khwb, ua rau peb txaus siab rau qhov ntsuas thiab qhov loj ntawm lub cev thiab cov qauv tshaj li peb lub ntiaj teb nyob ib puag ncig.

Rau cov neeg nyiam los ntawm Budassi cov duab kos duab, muaj cov sawv cev ntxiv ntawm lub ntiaj teb muaj nyob hauv nws lub vev xaib. Cov neeg tuaj saib tuaj yeem tshawb nrhiav lwm cov ntawv luam tawm, cov ntawv tshaj tawm, thiab cov khoom lag luam uas nthuav tawm nws cov kev txhais lus tshwj xeeb ntawm cosmos.

Thaum peb saib daim ntawv qhia ncig no, peb nco txog peb qhov chaw txo hwj chim nyob rau hauv lub loj tapestry ntawm ntug. Nws ua rau muaj kev xav tsis thoob thiab xav paub, ua rau peb tshawb nrhiav ntxiv mus rau qhov tob ntawm qhov chaw sab nraud. Nyob rau hauv qhov kev nthuav dav loj no, ntau qhov kev xav tsis thoob tos peb qhov kev tshawb pom, thiab Budassi daim ntawv qhia ua lub rooj vag mus rau lub nkoj cosmic no.

Cov Ntsiab Lus:

- Observable ntug: thaj av ntawm lub ntug uas pom rau peb los ntawm lub ntiaj teb, txwv los ntawm qhov ceev ntawm lub teeb thiab lub hnub nyoog ntawm lub ntug.

- Solar system: Ib lub hnub qub, xws li lub hnub, thiab cov ntiaj chaw, lub hli, asteroids, thiab comets uas orbit ncig nws.

Tau qhov twg los:

- Cov ntaub ntawv muab los ntawm Pablo Carlos Budassi.