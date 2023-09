By

Cynthia Chiang, tus kws tshaj lij ntawm physics ntawm McGill University, ib txwm tau kos los ua haujlwm nrog nws txhais tes. Qhov kev mob siab rau no coj nws mus rau thaj tsam ntawm kev soj ntsuam cosmology, qhov chaw uas nws kawm txog keeb kwm thiab kev loj hlob ntawm cosmos los ntawm kev sau cov ntaub ntawv ntawm lub ntiaj teb thaum ntxov xyoo.

Chiang txoj kev taug mus rau kev soj ntsuam cosmology pib thaum nws mus xyuas ib lub chaw kuaj mob ntawm California Institute of Technology thaum nws kawm tiav tsev kawm ntawv txheej txheem thov. Nws tau raug ntes tam sim ntawd los ntawm cov khoom siv nqus tsev vacuum thiab cryostats, thiab paub tias nws xav mus nrhiav daim teb no. Tom qab kawm tiav nws tus kws kho mob, nws tau koom nrog Planck telescope pab pawg tshawb fawb los kawm txog keeb kwm ntawm cosmic microwave (CMB). Txawm li cas los xij, Chiang xav ua haujlwm tsim nws tus kheej cov cuab yeej.

Thaum xav txog nws cov kauj ruam tom ntej, Chiang tau siv sijhawm ib xyoos ntawm South Pole ua tus kws tshawb fawb txog lub caij ntuj no rau South Pole Telescope. Thaum lub sijhawm nws nyob ntawd, nws tau xav txog lub xov tooj cua cosmic thiab tau hloov pauv los ntawm kev kawm cosmic microwaves mus rau cosmic xov tooj cua. Tam sim no Chiang tau tsom mus rau kev tsim, siv, thiab cov cuab yeej ua haujlwm uas tuaj yeem ntes cov xov tooj cua los ntawm lub ntiaj teb thaum ntxov lub sijhawm tseem ceeb, tshwj xeeb yog lub hnub nyoog tsaus ntuj thiab kaj ntug cosmic.

Lub hnub nyoog tsaus ntuj hais txog lub sijhawm uas lub ntiaj teb tau tsim los ntawm cov pa roj carbon monoxide. Cosmic kaj ntug tshwm sim me ntsis tom qab thaum thawj hnub qub tau tsim. Cov eras no nyuaj rau kev soj ntsuam, xav kom cov kws tshawb fawb mus rau thaj chaw deb ntawm lub ntiaj teb kom txo qis kev cuam tshuam los ntawm tus so ntawm cosmos.

Chiang cov cuab yeej siv tes ua kom ntes tau lub teeb los ntawm thawj lub hnub qub cosmic thiab lub hnub nyoog tsaus ntuj ua ntej nws. Tam sim no, tsuas yog ib pab pawg, hu ua EDGES, tau tshaj tawm cov kev soj ntsuam muaj peev xwm los ntawm lub sijhawm kaj ntug ntawm lub ntiaj teb, tab sis lawv cov txiaj ntsig tseem xav tau kev pom zoo lossis kev tsis lees paub los ntawm lwm yam cuab yeej.

Hauv kev xam phaj nrog Quanta, Chiang tham txog nws cov kev paub dhau los ntawm South Ncej, qhov tshwj xeeb ntawm nws txoj haujlwm hauv kev soj ntsuam cosmology, thiab kev zoo siab ntawm kev daws qhov tsis paub los ntawm kev tshawb fawb tshawb fawb.

Cov Ntsiab Lus:

Observational Cosmology: Kev kawm txog keeb kwm, qauv, thiab evolution ntawm lub ntiaj teb los ntawm kev sau thiab tshuaj xyuas cov ntaub ntawv soj ntsuam.

Cosmic Microwave Background (CMB): Relic hluav taws xob los ntawm Big Bang, uas yog siv los kawm txog lub ntiaj teb thaum ntxov.

Cosmic Dark Hnub nyoog: Ib lub sij hawm nyob rau hauv lub ntiaj teb thaum ntxov thaum lub ntiaj teb feem ntau yog tsim los ntawm nruab nrab hydrogen gas, ua rau lub ntuj tsaus ntuj tsis muaj hnub qub thiab galaxies.

Cosmic Dawn: Lub sijhawm thaum thawj hnub qub pib tsim, cim qhov kawg ntawm lub sijhawm tsaus ntuj. Cov hnub qub thaum ntxov no txawv ntawm cov hnub qub uas pom nyob rau hauv lub ntiaj teb niaj hnub nim no.

21-cm kab: Ib lub xov tooj cua tshwj xeeb tshaj tawm los ntawm hydrogen atoms, uas tuaj yeem siv los kawm cov sijhawm sib txawv hauv ntiaj teb keeb kwm.

Qhov chaw:

Tau qhov twg los: Quanta Magazine

Duab Duab: Unsplash