Dej Ntiaj Teb thiab Dej Hiav Txwv: Saib mus rau Extraterrestrial Oceans

Nyob rau hauv xyoo tas los no, cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau txoj kev tshawb fawb txog dej ntiaj teb, lub cev saum ntuj ceeb tsheej nrog cov dej hiav txwv loj uas npog lawv qhov chaw. Qhov kev tshwm sim no ntawm oceanography yog ci ntsa iab rau lub peev xwm rau lub neej extraterrestrial dhau lub ntiaj teb.

Dej ntiaj teb, raws li lub npe qhia, yog exoplanets los yog lub hli uas muaj feem ntau ntawm cov dej. Thaum lub ntiaj teb feem ntau hu ua "Blue Planet" vim nws cov dej hiav txwv tseem ceeb, lub ntiaj teb dej coj lub tswv yim no mus rau qhov kawg, nrog dej hiav txwv npog ntau dua 90% ntawm lawv qhov chaw.

Kev kawm txog cov dej hauv ntiaj teb no yog qhov tseem ceeb vim tias muaj cov dej ua kua yog qhov tseem ceeb rau lub neej raws li peb paub. Lub neej hauv ntiaj teb vam meej nyob rau hauv ntau qhov chaw hauv dej, los ntawm qhov tob ntawm peb cov dej hiav txwv mus rau cov dej tshiab. Nrog rau qhov no hauv siab, cov kws tshawb fawb kwv yees tias cov xwm txheej zoo sib xws ntawm cov dej hauv ntiaj teb tuaj yeem muaj peev xwm ua neej nyob.

Ib qho ntawm cov txheej txheem tseem ceeb siv los kawm txog lub ntiaj teb dej yog los ntawm kev paub txog tej thaj chaw deb. Los ntawm kev tshuaj xyuas lub teeb pom kev los yog tawm los ntawm lub cev saum ntuj ceeb tsheej no, cov kws tshawb fawb tuaj yeem suav cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm lawv cov muaj pes tsawg leeg, suav nrog kev muaj dej hiav txwv thiab lwm yam geological nta.

Tsis tas li ntawd, astronomers siv cov tswv yim xws li kev soj ntsuam kev hla thiab kev nqus microlensing los txheeb xyuas lub ntiaj teb dej. Cov txheej txheem no suav nrog kev soj ntsuam me ntsis ntawm lub hnub qub lub teeb thaum lub ntiaj teb lossis lub hli dhau mus rau pem hauv ntej ntawm nws. Los ntawm ua tib zoo tshuaj xyuas cov kev soj ntsuam no, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tshawb pom qhov muaj dej hauv ntiaj teb.

Txoj kev kawm ntawm dej ntiaj teb thiab dej hiav txwv yog thaj chaw loj hlob sai heev uas tuav cov lus cog tseg zoo rau kev qhib qhov tsis meej ntawm lub ntiaj teb. Los ntawm cov kev tshawb fawb no, cov kws tshawb fawb vam tias yuav nkag siab tob txog lub peev xwm rau lub neej extraterrestrial thiab cov xwm txheej tsim nyog rau nws kom vam meej.

- Dej Ntiaj Teb: Lub cev xilethi-aus feem ntau suav nrog dej.

- Oceanography: kev kawm ntawm dej hiav txwv thiab nws ntau yam.

Tau qhov twg los: Astro-ph.EP