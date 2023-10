Kev nkag siab tshiab ntawm Rooster Kev Paub Txog Tus Kheej: Tshaj li Daim iav Test

Roosters yog ntau tshaj li tsuas yog clucking thiab qe-nteg tshuab. Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm University of Bonn thiab Bochum, nrog rau MSH Medical School Hamburg, qhia tias roosters muaj peev xwm paub txog lawv tus kheej hauv daim iav. Txawm li cas los xij, qhov ua tiav ntawm qhov kev lees paub tus kheej no nyob ntawm ntau yam kev sim. Qhov kev nrhiav pom zoo no tsis yog tsuas yog ua rau pom kev paub txog lub peev xwm ntawm roosters tab sis kuj muaj qhov cuam tshuam dav rau kev nkag siab txog kev paub tus kheej hauv lwm hom tsiaj. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal PLOS ONE, nyuaj rau peb txoj kev nkag siab zoo ntawm tus qaib tus cwj pwm.

Lub tswv yim ntawm kev ua daim iav ntsuas ntawm qaib tau yug los ntawm kev sib koom tes ntawm cov kws tshawb fawb thiab Prof. Dr. hc Onur Güntürkün los ntawm Department of Biopsychology ntawm Ruhr University hauv Bochum. Nyob rau hauv qhov kev ntsuam xyuas, ib qho xim xim yog muab tso rau ntawm tus tsiaj lub taub hau uas tuaj yeem pom hauv daim iav xwb. Yog tias tus tsiaj tshawb xyuas qhov chaw cim thaum pom nws qhov kev xav, nws suav tias yog pov thawj ntawm kev paub tus kheej. Txawm li cas los xij, tsis yog txhua tus tsiaj pom tus cwj pwm no, tsa cov lus nug txog qhov siv tau ntawm qhov kev xeem.

Nrhiav ib txoj hauv kev uas muaj feem cuam tshuam ntau dua, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab los koom ua ke daim iav kuaj nrog cov roosters 'natural cwj pwm. Roosters paub tias emit tswb hu thaum muaj ib tug predator nyob, ceeb toom lawv tej yam txaus ntshai. Cov kws tshawb fawb tau teeb tsa qhov chaw sim thiab npaj cov duab noog ntawm cov tsiaj nyeg mus rau ib qho chaw, sim seb cov roosters puas yuav tawm suab hu xov tooj thaum muaj lawv cov duab cuam tshuam nrog rau cov tsiaj txhu stimulus.

Kuj ceeb tias, cov txiaj ntsig tau pom tias cov roosters tso tawm tsawg dua lub tswb hu thaum ntsib nrog lawv daim iav duab piv rau ib qho tshwj xeeb. Qhov no qhia tau hais tias cov roosters yuav tau lees paub lawv tus kheej hauv daim iav thiab nkag siab tias cov duab uas cuam tshuam tsis yog ib qho tshwj xeeb. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb ntxiv yuav tsum tau lees paub qhov kev txhais lus no thiab tshawb nrhiav lwm cov lus piav qhia.

Txoj kev tshawb no nyuaj rau kev nkag siab ib txwm muaj ntawm qaib tsuas yog cov tsiaj uas tau tsav los ntawm kev xav thiab qhia txog lawv lub peev xwm rau kev paub txog tus kheej. Los ntawm kev tshuaj xyuas tus cwj pwm rooster nyob rau hauv cov ntsiab lus ecologically cuam tshuam, cov kws tshawb fawb tau muab cov kev nkag siab zoo rau kev txawj ntse ntawm cov tsiaj ntxim nyiam no. Qhov no qhib txoj hauv kev tshiab rau kev kawm paub tus kheej ntawm lwm tus tsiaj thiab ua rau peb nkag siab tob txog kev nco qab ntawm tib neeg.

