Qhov cuam tshuam ntawm Earthworms rau Av Huab Cua

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no, cov kws tshawb fawb ntawm Stanford University tau tshawb xyuas lub luag haujlwm ntawm cov kab mob hauv av hauv cov txheej txheem huab cua. Earthworms paub txog lawv lub peev xwm los rhuav tshem cov khoom siv organic thiab sediment nplej, ua rau lawv muaj txiaj ntsig zoo rau kev ua teb thiab composting. Raws li Adrian Wackett, tus kws kho mob hauv av hauv Stanford, cov kab mob hauv av tau noj cov nplej thiab khaws cov khoom loj tshaj plaws hauv lawv cov gizzards, pab rau kev tawg ntawm cov av thiab tso tawm cov as-ham.

Txawm li cas los xij, thaum cov kab mob hauv av tuaj yeem muaj txiaj ntsig zoo hauv thaj chaw tswj hwm, lawv tuaj yeem ua rau muaj kev hem thawj thaum nkag mus rau hauv tej yam ntuj tso ecosystems. Lawv cov dej num tuaj yeem cuam tshuam cov txheej txheem hauv av, xws li khaws cia cov organic teeb meem thiab cov as-ham, nrog rau kev nkag mus rau dej thiab tshuaj lom neeg. Tsis tas li ntawd, cov kab mob hauv av ua rau cov pa roj carbon dioxide cycling los ntawm kev rhuav tshem cov khoom siv organic thiab tso cov pa roj carbon dioxide rau hauv qhov chaw.

Pab neeg tshawb fawb tau ua lawv txoj kev tshawb fawb hauv El Yunque National Hav Zoov hauv Puerto Rico, tshuaj xyuas cov kev hloov pauv ntawm cov av nyob hauv kab av uas muaj cov kab mob hauv av. Lawv pom tias thaj chaw uas muaj cov kab mob hauv av muaj qhov me me nruab nrab ntawm qhov loj me, qhia tias muaj kev cuam tshuam loj rau kev ntxhib los mos ntawm cov av. Qhov tseeb, quartz nplej nyob rau hauv worm-bioturbation cheeb tsam yuav luag 50% me dua li cov uas tsis muaj kab mob.

Txoj kev tshawb no yog thawj zaug los tshawb xyuas cov kab mob silica uas tshwm sim hauv cov av. Cov kws tshawb fawb tau kwv yees tias cov kab mob hauv av ua rau kwv yees li 2% ntawm tag nrho cov huab cua hauv El Yunque av. Txawm li cas los xij, qhov no suav hais tias yog qhov kev kwv yees kev saib xyuas, vim tias cov kab mob hauv av tuaj yeem ua rau huab cua huab cua ntau dua li kev ntseeg thaum xub thawj.

Kev kis kab mob hauv av mus rau thaj chaw tshiab tuaj yeem ua rau huab cua nce ntxiv. Earthworms tau pom infiltrating sab qaum teb latitude hav zoov uas keeb kwm tsis muaj kab mob. Pab neeg no tau kawm txog av profile hauv Alaska, Minnesota, Finland, thiab Sweden, soj ntsuam kev hloov pauv ntawm qhov nruab nrab ntawm qhov loj me hauv thaj chaw uas cov kab av tau nkag mus tsis ntev los no.

Txawm hais tias ib tus neeg earthworms yuav ua rau muaj kev hloov me me, cov txiaj ntsig ntawm cov kab mob hauv av hauv av huab cua yog qhov tseem ceeb. Kev nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm cov kab mob hauv av ntawm cov av huab cua yog qhov tseem ceeb hauv kev kwv yees thiab tswj cov txheej txheem av hauv ntau yam ecosystems.

