Ua qauv ntiaj teb huab cua nyob rau lub sijhawm: Qhov cuam tshuam rau Kev Tshawb Fawb Lub Neej ntawm Exoplanets

Cov kws tshawb fawb kawm txog astrobiology, kev tshawb nrhiav lub neej hauv ntiaj teb, feem ntau siv lub ntiaj teb ua qauv rau kev nkag siab txog cov txheej txheem lom neeg thiab kev hloov pauv. Qhov no suav nrog kev tshawb nrhiav cov ntiaj chaw uas zoo li lub ntiaj teb, hu ua Earth analogs. Tshwj xeeb, cov kws tshawb fawb nrhiav cov ntiaj chaw pob zeb uas ncig nyob rau hauv thaj chaw nyob ntawm lawv lub hnub qub thiab muaj cov huab cua uas muaj nitrogen, oxygen, thiab carbon dioxide. Txawm li cas los xij, lub ntiaj teb huab cua tau hloov pauv ntau lub sijhawm.

Cov kws tshawb fawb los ntawm Cornell University tau tsim qhov simulation ntawm lub ntiaj teb huab cua thaum lub sij hawm Phanerozoic Eon, lub xeem 500 lab xyoo ntawm lub ntiaj teb keeb kwm. Qhov kev simulation no tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav lub neej ntawm cov ntiaj chaw extrasolar. Pab pawg, coj los ntawm Rebecca Payne thiab Lisa Kaltenegger, tau tsim ib qho qauv uas sib txuas cov qauv kev nyab xeeb nrog cov qauv huab cua tshiab los kwv yees seb huab cua ntawm lub sijhawm no yuav zoo li cas.

Lub Phanerozoic Eon yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb rau kev hloov pauv ntawm lub ntiaj teb huab cua thiab lub neej hauv av. Lub sijhawm no pom qhov nce ntawm cov pa oxygen thiab qhov tshwm sim ntawm cov tsiaj, dinosaurs, thiab cov nroj tsuag hauv av. Los ntawm kev txheeb xyuas qhov kev sib kis ntawm lub ntiaj teb thaum lub sij hawm Phanerozoic Eon, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab txog qhov muaj pes tsawg leeg ntawm exoplanet huab cua.

Pab neeg tshawb fawb pom tias cov tshuaj lom neeg kos npe ntawm lub neej nyob rau hauv cov huab cua ntawm lub ntiaj teb zoo li exoplanet yuav raug tshaj tawm thaum lub sij hawm Phanerozoic Eon piv rau niaj hnub ntiaj teb. Qhov no yog vim muaj cov pa oxygen ntau dua uas ua rau lub sijhawm no. Txoj kev tshawb no kuj tau txheeb xyuas ob qho tseem ceeb ntawm cov cim biosignature, oxygen thiab methane, thiab ozone thiab methane, uas tshwm sim muaj zog dua li 300 lab xyoo dhau los thaum cov pa oxygen ntau dua.

Qhov kev tshawb fawb no yog qhov tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav cov cim ntawm lub neej ntawm exoplanets. Los ntawm kev nkag siab tias lub ntiaj teb huab cua tau hloov zuj zus mus li cas, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txhais cov ntaub ntawv tau los ntawm kev soj ntsuam exoplanet zoo dua. Qhov kev paub no yuav pab txheeb xyuas lub hom phiaj tseem ceeb rau txoj haujlwm yav tom ntej, xws li NASA's James Webb Space Telescope, hauv kev nrhiav kom pom lub neej dhau ntawm peb lub hnub ci.

