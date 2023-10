Qhov cuam tshuam ntawm lub ntiaj teb huab cua ntawm Kev Tshawb Fawb Txog Lub Neej Hauv Ntiaj Teb

Hauv kev lag luam astrobiology, cov kws tshawb fawb feem ntau saib rau lub ntiaj teb ua tus qauv rau kev nkag siab txog kev muaj peev xwm ntawm lub neej hauv ntiaj teb. Lub ntiaj teb analogs, ntiaj chaw uas zoo li peb tus kheej nyob rau hauv cov nqe lus ntawm kev nyob thiab atmospheric muaj pes tsawg leeg, yog tshwj xeeb yog txaus siab. Txawm li cas los xij, lub ntiaj teb huab cua tau hloov zuj zus mus rau lub sijhawm, ua rau nws yuav tsum nkag siab txog nws yav dhau los txhawm rau txhawm rau tshawb nrhiav cov cim ntawm lub neej ntawm lwm lub ntiaj teb.

Lub Phanerozoic Eon, uas hla dhau 500 lab xyoo dhau los, tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev hloov pauv ntawm lub ntiaj teb huab cua thiab qhov tshwm sim ntawm ntau hom. Lub sijhawm no tau pom qhov nce ntawm cov pa oxygen thiab kev loj hlob ntawm cov tsiaj, cov nroj tsuag hauv av, thiab dinosaurs. Txawm li cas los xij, cov txheej txheem tam sim no siv los tshawb nrhiav cov cim ntawm lub neej ntawm exoplanets tsis suav nrog kev hloov pauv hauv ntiaj teb huab cua dhau sijhawm.

Txhawm rau txuas qhov sib txawv no, ib pab neeg tshawb fawb los ntawm Cornell University tau tsim kev simulation ntawm lub ntiaj teb huab cua thaum lub sij hawm Phanerozoic Eon. Coj los ntawm Rebecca Payne thiab Lisa Kaltenegger, pab pawg tau npaj los muab cov cuab yeej rau kev npaj thiab txhais cov kev soj ntsuam ntawm exoplanet atmospheres. Los ntawm kev nkag siab txog qhov muaj pes tsawg leeg ntawm lub ntiaj teb huab cua thoob plaws lub sijhawm sib txawv, astronomers tuaj yeem txheeb xyuas cov hom phiaj zoo rau kev tshawb nrhiav lub neej.

Txoj kev tshawb fawb ntawm exoplanets tam sim no hloov pauv los ntawm kev tshawb pom mus rau tus yam ntxwv, pab los ntawm cov koob yees duab siab heev uas muaj peev xwm tau txais spectra ncaj qha los ntawm exoplanet atmospheres. Los ntawm cov tswv yim xws li kev yees duab ncaj qha thiab kev sib kis spectra tsom, astronomers tuaj yeem sau cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm qhov muaj pes tsawg leeg ntawm exoplanet atmospheres. James Webb Space Telescope yav tom ntej yuav tsum muab cov ntaub ntawv ntxaws ntxiv.

Txawm hais tias muaj ntau exoplanets tau pom thiab pom, muaj qhov tsis muaj lub ntiaj teb analogs ntawm ntau theem ntawm atmospheric evolution. Lub Phanerozoic Eon, tshwj xeeb, yog qhov txaus siab vim nws txoj kev loj hlob tseem ceeb hauv lub neej hauv av. Los ntawm simulating qhov kis tau tus mob spectra generated los ntawm ib tug ntiaj chaw huab cua, cov kws tshawb fawb yuav txiav txim seb nws muaj pes tsawg leeg thiab muaj cov cim qhia ntawm lub neej.

Kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm lub ntiaj teb huab cua tuaj yeem muab cov kev pom muaj txiaj ntsig los coj kev tshawb nrhiav lub neej ntawm exoplanets. Los ntawm kev txheeb xyuas lub ntiaj teb analogs ntawm ntau theem ntawm kev loj hlob atmospheric, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txo qis lub hom phiaj hauv kev yos hav zoov rau lub neej extraterrestrial.

