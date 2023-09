Black Holes Pom nyob rau ntawm Cov Ntaub Ntawv-Tsev Sib Tham rau Lub Ntiaj Teb

By

Ib qho kev tshawb pom tsis ntev los no tau qhia tias muaj cov qhov dub ntawm qhov deb heev rau lub ntiaj teb. Lub Hyades Star Cluster, nyob 153 lub teeb-xyoos deb, tam sim no paub tias yog tsev ob lossis peb qhov dub. Tsis zoo li cov kev tshawb pom yav dhau los, cov qhov dub no nyob hauv ib pawg uas pom ntawm qhov muag liab qab los ntawm lub ntuj tsaus nti.

Lub Hyades Star Cluster feem ntau cuam tshuam los ntawm nws cov neeg zej zog nto moo tshaj, Pleiades. Txawm li cas los xij, Hyades yog lub hnub qub ze tshaj plaws rau lub ntiaj teb. Kev soj ntsuam yav dhau los ntawm qhov dub tau nyob deb deb, nrog rau tam sim no tus tuav ntaub ntawv yog Gaia BH1, nyob 1,600 lub teeb xyoo deb.

Kev tshawb pom ntawm qhov dub nyob hauv pawg Hyades tau ua tau los ntawm kev ntsuas qhov tseeb ntawm qhov chaw thiab txav ntawm pawg hnub qub. Cov qauv khoos phis tawj tau siv los rov ua dua qhov kev faib tawm ntawm cov hnub qub nyob ib puag ncig ntawm pawg pawg, thiab qhov kev sib tw zoo tshaj plaws tau pom thaum muaj ob lossis peb qhov dub.

Qhov kev soj ntsuam no muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm cov hnub qub pawg thiab lawv txoj kev koom tes rau qhov chaw gravitational yoj. Nws kuj tseem muab cov kev pom muaj txiaj ntsig zoo rau qhov muaj qhov dub qhov cuam tshuam li cas ntawm cov hnub qub pawg.

Feem ntau cov kev tshawb nrhiav rau qhov dub tau tsom mus rau cov pawg globular hauv Milky Way lub halo, tab sis qhov kev tshawb pom no qhia tias qhib pawg xws li Hyades, uas nyob ze rau lub ntiaj teb, muab lub sijhawm zoo siab rau kev kawm ntxiv.

Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no tau luam tawm nyob rau hauv Daim Ntawv Ceeb Toom Txhua Hli ntawm Royal Astronomical Society.

Qhov chaw:

- Daim ntawv ceeb toom txhua hli ntawm Royal Astronomical Society