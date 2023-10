Kev Tshawb Fawb Tshiab Qhia Whaling Tshem Tawm Feem Ntau ntawm Sab Hnub Tuaj North Pacific Fin Whales hauv 20th Century

Raws li kev tshawb fawb tshiab ua los ntawm UCLA biologists, 99% ntawm Eastern North Pacific fin whale yug me nyuam cov pejxeem tau txiav txim siab los ntawm whaling nyob rau hauv lub xyoo pua 20th. Tus lej no tau nce siab dua li qhov kev kwv yees yav dhau los, qhia txog qhov hnyav ntawm qhov cuam tshuam ntawm tib neeg kev ua haujlwm ntawm ib puag ncig. Thaum cov kev tshawb fawb yav dhau los tso siab rau cov ntaub ntawv whaling lossis mitochondrial DNA, qhov kev tshawb fawb no tau siv tag nrho cov genome los muab kev nkag siab zoo txog qhov loj me tam sim no thiab kev sib txawv ntawm caj ces ntawm cov fin whales.

Kev lag luam whaling nyob rau hauv lub xyoo pua 20th ua rau muaj ze li ntawm kev tuag ntawm cov ntses whale, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau sab hnub tuaj North Pacific. Qhov no yog qhov sib txawv rau xyoo pua 19th, thaum feem ntau hom whale tau raug kev puas tsuaj los ntawm whaling tab sis loj hom xws li xiav thiab fin whales tswj kom muaj sia nyob tsis tu ncua.

Kev tshawb fawb los ntawm UCLA biologists yog qhov nyuaj, vim tias tau txais cov qauv DNA los ntawm cov whales nyob tau ua pov thawj nyuaj. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb no suav nrog kev tshuaj xyuas ntawm 50 whales, suav nrog fin whales los ntawm Gulf of California, uas tsis tau tsom los ntawm whalers tab sis koom rau ib pawg me me, cais.

Qhov kev tshawb pom ntawm txoj kev tshawb fawb tau qhia tias Gulf of California fin whales diverged nyob ib ncig ntawm 16,000 xyoo dhau los, tuav cov pejxeem ntawm kwv yees li 114 tus neeg laus yug menyuam. Nyob rau hauv sib piv, Eastern North Pacific cov pejxeem loj thiab interconnected mus txog rau 20th-xyoo pua whaling ua rau muaj kev puas tsuaj ntawm tus lej los ntawm 24,000 tus neeg mus rau tsuas yog 305 nyob rau hauv ib ncua ntawm 26 mus rau 52 xyoo.

Txawm hais tias muaj kev poob qis heev, kev sib txawv ntawm cov noob caj noob ces ntawm cov fin whales nyob rau sab hnub tuaj North Pacific tseem txaus los pab kom lawv rov zoo dua yog tias muaj kev tiv thaiv txaus. Txawm li cas los xij, kev tswj hwm kev tiv thaiv tam sim no thiab daws cov kev hem thawj sab nraud xws li kev hloov pauv huab cua thiab kev tawm tsam ntawm nkoj yog qhov tseem ceeb rau kev rov qab los ntawm cov neeg whale no.

Cov kev tshawb fawb tau ua los ntawm kev mob siab rau UCLA lig xibfwb Robert Wayne sawv cev rau ib kauj ruam tseem ceeb hauv kev nkag siab txog cov teeb meem uas tau ntsib los ntawm fin whales. Raws li kev suav cov qauv txhim kho, kev sib koom ua ke xws li kev hloov pauv huab cua yuav yog qhov tseem ceeb hauv kev ntsuas qhov kev pheej hmoo ntawm kev ploj mus thiab tsim cov tswv yim kev txuag tau zoo.

Ntsiab lus:

Cov Ntsiab Lus:

- Genetic diversity: Qhov ntau yam ntawm cov noob nyob rau hauv ib hom lossis cov pejxeem.

- Mitochondrial DNA: Cov khoom siv caj ces nyob hauv mitochondria ntawm cov hlwb, tau txais los ntawm leej niam nkaus xwb, thiab feem ntau siv hauv kev tshawb nrhiav caj ces.

- Whaling: Kev xyaum yos hav zoov thiab tua whales rau lawv cov nqaij, roj, lossis lwm yam khoom.

- Kev lag luam whaling: Kev yos hav zoov loj ntawm whales rau kev lag luam.

- genome: Cov txheej txheem ua tiav ntawm cov khoom siv caj ces hauv lub cev.

Qhov chaw:

- Kev tshawb fawb luam tawm hauv Nature Communications

- Kev tshawb fawb ua los ntawm UCLA biologists