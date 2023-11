Teenage Galaxies: Unraveling the Chemistry of Cosmic Adolescence

By

Kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm astrophysicists los ntawm Northwestern University, siv cov ntaub ntawv los ntawm NASA's James Webb Space Telescope (JWST), ua rau pom cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm "cov tub ntxhais hluas galaxies." Cov galaxies, uas tsim muaj kwv yees li ob-rau-peb billion xyoo tom qab lub Big Bang, tau raug qhia tias kub txawv txawv thiab muaj cov ntsiab lus tsis tau xav txog xws li npib tsib xee, uas tsis yooj yim rau kev soj ntsuam.

Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no, uas yuav muab luam tawm hauv Cov Ntawv Xov Xwm Astrophysical, yog ib feem ntawm Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb txuas ntxiv siv Ionized Lines hauv Interstellar Aurorae (CECILIA) Kev Tshawb Fawb. Coj los ntawm Allison Strom los ntawm Northwestern University, cov kws tshawb fawb tsom kom nkag siab tias galaxies tau hloov pauv li cas hauv keeb kwm ntawm cosmic keeb kwm.

Strom piv cov tub ntxhais hluas galaxies rau tib neeg cov hluas, hais tias ob qho tib si dhau los ntawm kev loj hlob spurts thiab hloov pauv thaum lawv tsim xyoo. Los ntawm kev kawm cov tshuaj DNA ntawm cov galaxies thaum lawv cov hluas, cov kws tshawb fawb tau txais kev nkag siab txog qhov lawv loj hlob thiab lawv yuav hloov mus ntxiv li cas. Lub CECILIA Survey tsom rau kev soj ntsuam cov spectra ntawm cov galaxies nyob deb, tshuaj xyuas cov teeb pom kev sib txawv ntawm cov wavelengths. Cov ntaub ntawv no nthuav tawm cov ntsiab lus tseem ceeb tam sim no hauv galaxies, pab astrophysicists nkag siab txog yav dhau los thiab yav tom ntej galactic kev ua ub no.

Txoj kev tshawb no ua los ntawm Strom thiab nws cov neeg koom tes koom nrog siv JWST los soj ntsuam 33 cov tub ntxhais hluas galaxies nyob deb tsis tu ncua rau 30 teev. Tom qab ntawd lawv tau ua ke spectra los ntawm 23 ntawm cov galaxies no los tsim cov duab sib xyaw, muab kev nkag siab tob dua thiab ntxaws dua li txhua lub xov tooj cua hauv av tuaj yeem muab. Qhov tshwm sim spectrum yielded qee qhov xav tsis thoob, nrog rau muaj cov npib tsib xee, ib lub caij uas nyuaj rau kev soj ntsuam vim nws qhov tsis tshua muaj.

Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb tau qhia tias cov tub ntxhais hluas galaxies muaj qhov kub thiab txias dua piv rau lawv cov neeg laus dua. Qhov no qhia tau hais tias cov galaxies tau sib txawv heev thiab tau ntsib cov xwm txheej tshwj xeeb thaum lawv tseem hluas. Strom hais txog qhov sib txuas ntawm qhov nruab nrab ntawm qhov kub thiab txias ntawm galaxies, qhia tias qhov sib txawv tau pom yog qhov tshwm sim ntawm cov galaxies cov tshuaj DNA sib txawv.

Qhov kev tshawb fawb no ua rau peb nkag siab txog kev hloov pauv ntawm lub hnub qub, muab kev nkag siab txog yuav ua li cas galaxies loj hlob thiab hloov pauv raws sijhawm. Los ntawm kev kawm cov tub ntxhais hluas galaxies, cov kws tshawb fawb vam tias yuav nthuav tawm cov txheej txheem uas tsim cov galaxies zoo li peb tus Milky Way thiab txiav txim siab vim li cas qee qhov tshwm sim "liab thiab tuag" thaum lwm tus tseem tsim cov hnub qub.

FAQ

CECILIA Survey yog dab tsi?

CECILIA Survey yog ib txoj haujlwm uas siv NASA's James Webb Space Telescope los kawm txog chemistry ntawm cov galaxies nyob deb. Los ntawm kev tshuaj xyuas cov spectra ntawm cov galaxies, cov kws tshawb fawb tau nkag siab txog lawv cov tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab lawv tau hloov zuj zus mus li cas.

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev kawm cov tub ntxhais hluas galaxies?

Cov tub ntxhais hluas galaxies sawv cev rau theem tseem ceeb hauv galactic evolution, qhov chaw loj hlob thiab kev hloov pauv tshwm sim. Los ntawm kev kawm cov tshuaj DNA ntawm cov galaxies, astrophysicists tuaj yeem nkag siab zoo txog cov txheej txheem uas tsim cov galaxies thiab lawv txawv ntawm ib leeg.

Vim li cas lub xub ntiag ntawm npib tsib xee hauv cov tub ntxhais hluas galaxies xav tsis thoob?

Nickel yog ib yam khoom tsis tshua muaj uas nyuaj rau kev soj ntsuam. Nws muaj nyob rau hauv cov tub ntxhais hluas galaxies qhia tshwj xeeb tej yam kev mob los yog cov yam ntxwv nyob rau hauv cov galaxies, tso lub teeb ntawm tus cwj pwm thiab cov txheej txheem ntawm cov hnub qub nyob rau hauv lub galactic ib puag ncig.

Vim li cas cov tub ntxhais hluas galaxies kub dua piv rau cov galaxies paub tab?

Qhov kub siab dua pom hauv cov tub ntxhais hluas galaxies muab pov thawj ntxiv ntawm lawv cov tshuaj DNA sib txawv. Qhov kub thiab chemistry ntawm cov pa hauv galaxies yog qhov sib txuas hauv nruab nrab, qhia txog cov xwm txheej sib txawv thiab ib puag ncig tau ntsib thaum lawv tseem hluas.