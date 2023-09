Absorbing Galaxies: Tshiab Discoveries los ntawm Lub Teeb Absorption

By

Siv lub Hubble Space Telescope, astronomers los ntawm Cosmic Dawn Center tau ua ib qho kev tshawb pom ntawm lub galaxy uas tsuas yog pom los ntawm lub teeb nws absorbs ntau dua li emits. Lub galaxy no, nyob yuav luag 11 billion xyoo dhau los, yog ib feem ntawm pab pawg thaum ntxov uas tom qab ntawd zoo li peb tus kheej Pawg Hauv Zos.

Feem ntau, galaxies raug kuaj pom los ntawm lub teeb uas lawv emit los yog xav txog. Txawm li cas los xij, yog tias lub galaxy nyob ntawm txoj kab ntawm qhov pom mus rau qhov deb dua, lub teeb ci ntsa iab, nws yuav nqus qee qhov ntawm lub teeb. Qhov kev nqus no tshwm sim vim muaj cov pa roj thiab hmoov av nyob nruab nrab ntawm cov hnub qub hauv galaxy. Los ntawm kev txheeb xyuas qhov spectrum ntawm lub teeb pom kev tom qab, cov neeg astronomers tuaj yeem soj ntsuam qhov sib txawv ntawm qhov nqus "qhov" uas qhia pom muaj lub hauv ntej galaxy.

Lub teeb absorbed muab cov ntaub ntawv hais txog lub cev yam ntxwv ntawm lub absorbing galaxy. Nyob rau hauv cov ntaub ntawv no, lub ci keeb kwm yav dhau qhov zoo li quasar, lub hauv paus ntawm lub galaxy nrog ib tug supermassive dub qhov. Txawm hais tias muaj kev sib tw ntawm kev soj ntsuam lub galaxy emitting nws tus kheej lub teeb thaum nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm lub ci quasar, astronomers tau ntse kuaj pom ntau yam absorbers.

Hauv lawv txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no, pab pawg tau tsom mus rau qhov tshwj xeeb liab quasar uas tau reddened hnyav heev los ntawm absorber nyob ze li ntawm 11 billion xyoo dhau los. Qhov no absorber, uas absorbs lub teeb ntau dua li lwm tus, qhia tias nws yog galaxy paub tab zoo li Milky Way. Txawm hais tias lawv tsis tuaj yeem kuaj pom lub teeb pom kev zoo ntawm lub absorber, cov kws tshawb nrhiav pom lwm lub galaxy nyob ze uas tej zaum yuav yog ib feem ntawm pab pawg thaum ntxov.

Cov kev soj ntsuam ntawm lub teeb absorbed qhia tau hais tias cov hmoov av nyob rau hauv lub foreground galaxy zoo li cov plua plav pom nyob rau hauv peb txoj kev Milky Way thiab cov nyob sib ze galaxies. Qhov kev tshawb pom no ua rau pom qhov sib xyaw thiab qhov xwm txheej ntawm galaxies thoob plaws hauv keeb kwm cosmic.

Zuag qhia tag nrho, txoj kev tshawb no qhia txog lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm kev nqus lub teeb hauv kev nthuav tawm cov zais zais zais ntawm cov galaxies nyob deb. Los ntawm kev siv txoj kev sib ntxiv no, astronomers tuaj yeem nthuav peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb thaum ntxov thiab tsim cov pab pawg galaxy.

