Tus Fascinating Takin: Ib Hom Bovid tshwj xeeb

By

Lub takin, scientifically hu ua Budorcas taxicolor, yog ib hom tsiaj ntxim nyiam thiab tshwj xeeb ntawm bovid. Muaj plaub hom subspecies ntawm takin: Bhutan takin (B. taxicolor whitei), golden takin (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor), thiab Sichuan takin (B. taxicolor tibetana). Cov tsiaj no nyob hauv thaj chaw alpine thiab hav zoov hav zoov ntawm Asia, suav nrog thoob plaws Bhutan, Myanmar, qaum teb Is Nrias teb, nruab nrab thiab sab qab teb Tuam Tshoj, thiab Tibet.

Cov khoom noj khoom haus feem ntau muaj cov nroj tsuag raws caij nyoog, xws li nplooj los ntawm cov ntoo thiab cov nroj tsuag. Lawv kuj noj nyom, forbs, thiab twigs nyob rau lub caij ntuj no thaum lawv nyiam zaub mov tsis txaus. Takins muaj lub cev tshwj xeeb zoo li tus ntoo khaub lig ntawm nyuj, tshis, thiab yaj. Lawv muaj lub qhov ntswg zoo li moose thiab luv luv, stumpy ceg uas txhawb nqa lawv lub cev loj, stocky.

Ob leeg txiv neej thiab poj niam takins muaj wildebeest zoo li horns uas tawm ntawm lub crown ntawm lawv lub taub hau thiab nkhaus upward. Lawv cov plaub yog los ntawm grey-xim av mus rau reddish los yog chocolate xim av, nyob ntawm seb subspecies. Tshwj xeeb tshaj yog, lub golden takin muaj ib tug tshwj xeeb golden-xim pelt, uas tej zaum yuav tau tshoov siab lub golden fleece ntawm Greek mythology.

Takins taug kev hauv lawv cov roob roob uas siv lawv qhov tshwj xeeb hloov cov hooves, tso cai rau lawv hla txoj kev ntxhab thiab pob zeb. Thaum lub caij ntuj sov, lawv tsim pab pawg txog li 300 tus neeg rau kev sib yuav thiab muaj zaub mov ntau. Txawm li cas los xij, thaum lub caij ntuj no, cov tsiaj txhu tau faib ua pawg me ntawm ib ncig ntawm 15 txog 30 tsiaj. Txiv neej takins feem ntau nyob ib leeg tshwj tsis yog thaum lub caij yug me nyuam.

Cov txiv neej kos lawv txoj kev tswj hwm los ntawm kev txau cov zis ntawm lawv ob txhais ceg, hauv siab, thiab ntsej muag, tsim kom muaj qhov taw qhia olfactory rau lwm cov takins. Thaum takins muaj ob peb cov tsiaj nyeg, cov tsov txaij daus tuaj yeem tua cov nyuj, thiab cov tsiaj txhu xws li tsov txaij, tsov, hma, thiab Asiatic black bears qee zaus tsom cov neeg laus. Takins siv lub suab hnoos los ceeb toom cov pab tsiaj thaum lawv hnov ​​​​qhov txaus ntshai, ua rau lwm tus khiav mus rau hauv qab txhuam thiab zais lawv tus kheej.

Hmoov tsis zoo, tag nrho cov subspecies ntawm Takin raug suav hais tias yog qhov tsis zoo los ntawm International Union for Conservation of Nature (IUCN). Kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia tau hais tias lawv qhov ntau yuav tsawg dua li qhov kev kwv yees yav dhau los, qhia tias lawv yuav muaj kev pheej hmoo ntau dua li qhov kev xav tau pib.

Qhov chaw:

- Vladislav T. Jirousek/Shutterstock

- International Union for Conservation of Nature (IUCN)