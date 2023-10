Cov kws tshawb fawb tsim cov hlau nplaum nanoparticles los ntxuav cov pa phem hydrocarbon hauv dej

By

Ntxiv nrog rau kev txhawb nqa kev nyab xeeb kev nyab xeeb los ntawm kev tso pa tawm hauv tsev xog paj, kev siv dav dav ntawm hydrocarbons, uas yog cov khoom tseem ceeb ntawm fossil fuels, ua rau muaj teeb meem loj rau ib puag ncig. Hydrocarbons yog cov chav kawm ntau tshaj plaws ntawm cov pa phem hauv ntiaj teb thiab pom muaj nyob rau hauv cov roj crude, feem ntau siv los ua roj rau kev thauj mus los thiab cua sov, nrog rau cov ntaub ntawv yas.

Txawm hais tias muaj kev paub ntau ntxiv txog qhov cuam tshuam loj heev ntawm kev hloov pauv huab cua, kev lag luam thoob ntiaj teb tseem vam khom rau cov roj fossil. Raws li cov ntaub ntawv tsis ntev los no tau tshaj tawm nyob rau hauv Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb, lub ntiaj teb tsim cov roj av thiab cov pa roj carbon monoxide ntau txog ntau lab tons, ua rau muaj kev tso tawm ntau ntawm cov pa roj tsev cog khoom. Sib nrug los ntawm qhov paub zoo txog kev cuam tshuam ib puag ncig, qhov dav dav ntawm microplastic pollution tau los ntawm hydrocarbons tau ua rau muaj kev txhawj xeeb. Microplastics tau pom nyob rau hauv tej thaj chaw deb xws li Arctic, thiab txawm nyob rau hauv huab.

Hais txog qhov teeb meem ceev ceev ntawm cov pa phem yas thiab hydrocarbon hauv dej yuav tsum muaj kev daws teeb meem zoo. Thaum muaj kev siv zog los hloov mus deb ntawm cov fossil fuels thiab tshawb nrhiav lwm txoj hauv kev rau cov khoom yas, yuav tsum muaj ib txoj hauv kev kom tshem tawm cov hydrocarbons ntawm dej. Cov txheej txheem tam sim no, xws li skimming thiab flocculation, tsuas yog tshem tawm cov khoom loj ntawm microplastics, ua rau cov khoom me me tsis cuam tshuam.

Txhawm rau daws qhov teeb meem no, ib pab pawg kws tshawb fawb coj los ntawm Marcus Halik ntawm Friedrich-Alexander-Universität tau tsim ib txoj kev kho thoob ntiaj teb siv superparamagnetic hlau oxide nanoparticles (SPIONs). Cov nanoparticles no muaj qhov loj ntawm kwv yees li 10 nm thiab muaj thaj tsam loj loj. Cov cuab yeej superparamagnetism ntawm SPIONs tso cai rau lawv khaws tau yooj yim siv cov hlau nplaum sab nraud.

Cov kws tshawb fawb tau qhia txog qhov ua tau zoo ntawm lawv cov tshuab nqus dej huv los ntawm kev tshem tawm ntau yam hydrocarbons, suav nrog cov roj thiab microplastic hais, los ntawm cov qauv dej sib txawv. Cov SPIONs tau pom tias tuaj yeem rov ua dua thiab tuaj yeem siv tau ntau zaus. Interestingly, tom qab ib lub voj voog ntawm kev kho, qhov sib xyaw ntawm cov hlau thiab cov khib nyiab pov tseg tseem pom cov roj-absorbing, tshaj li cov SPIONs huv si ib leeg.

Txawm hais tias tseem muaj qee qhov kev nyuaj rau kev kov yeej, xws li nrhiav kev daws teeb meem rau kev rov ua dua cov khoom siv hydrocarbons, pab pawg ntseeg tias lawv txoj haujlwm yuav pab tiv thaiv kev nkag mus ntawm microplastics thiab organic pollutants rau hauv dej hiav txwv thiab lwm qhov chaw dej. Lawv kuj tseem tab tom ua haujlwm nthuav dav ntau yam ntawm cov pa phem uas SPIONs tuaj yeem tsom, suav nrog cov pa phem tsis zoo. Kev txhim kho ntxiv ntawm tus qauv sib nqus sib nqus sib nqus thiab kev txhawb nqa nyiaj txiag yuav tsum tau ua kom paub txog cov kev nce qib no.

Txoj hauv kev tshiab no siv cov khoom sib nqus nanoparticles muaj kev cog lus muaj peev xwm los daws qhov teeb meem thoob ntiaj teb ntawm cov pa phem hydrocarbon hauv dej. Los ntawm kev tsim txoj hauv kev zoo los tshem tawm thiab rov ua dua cov hydrocarbons, peb tuaj yeem txo cov kev cuam tshuam rau ib puag ncig thiab txav mus rau lub neej yav tom ntej.

