Kev nkag siab tshiab los ntawm SWOT Satellite: Mapping Lub Ntiaj Teb Dej

Lub Ntiaj Teb Dej thiab Dej Hiav Txwv Topography (SWOT) satellite, tsim los ua thawj zaug kev tshawb fawb thoob ntiaj teb ntawm lub ntiaj teb cov dej saum npoo av, tab tom hloov pauv peb txoj kev nkag siab txog cov dej hauv ntiaj teb. Tshaj tawm thaum Lub Kaum Ob Hlis 2022, lub luag haujlwm kev sib koom tes ntawm NASA, lub koom haum Fab Kis qhov chaw CNES, thiab lwm tus neeg koom tes txhawm rau muab cov ncauj lus kom ntxaws txog kev hloov pauv dej hauv lub sijhawm.

Sau cov ntaub ntawv ntawm hiav txwv qhov siab thoob plaws ntiaj teb, SWOT satellite muab kev pom zoo ntawm lub ntiaj teb dej hiav txwv. Los ntawm kev ntsuas qhov siab ntawm ze li ntawm tag nrho cov dej ntawm lub ntiaj teb saum npoo, nws muab ib qho kev nthuav dav tshaj plaws thiab cov ncauj lus kom ntxaws txog peb cov dej hiav txwv, cov pas dej tshiab, thiab cov dej ntws.

Cov cuab yeej Ka-band Radar Interferometer (KaRIn), nruab nrog ob lub kav hlau txais xov sib nrug ntawm 33 ko taw, ua rau SWOT los sau qhov ntsuas qhov siab los ntawm bouncing radar pulses tawm ntawm dej. Qhov kev siv thev naus laus zis no tso cai rau cov kws tshawb fawb los soj ntsuam qhov sib txawv ntawm dej hiav txwv, qhia txog cov dej hiav txwv zoo li Gulf Stream tawm ntawm US East Coast thiab Kuroshio tam sim no tawm ntawm ntug dej hiav txwv sab hnub tuaj ntawm Nyiv. Tsis tas li ntawd, nws tuaj yeem qhia cov cheeb tsam ntawm cov dej sov dua, xws li sab hnub tuaj ntawm Pacific Dej hiav txwv equatorial thaum lub caij El Niño.

Cov ntaub ntawv tau txais los ntawm SWOT yuav ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua kom peb nkag siab txog kev hloov pauv huab cua thiab yuav pab cov zej zog thoob plaws ntiaj teb los npaj rau lub ntiaj teb sov. Los ntawm kev kos lub ntiaj teb lub cev dej nrog qhov tsis tau pom dua ua ntej, SWOT cov ntaub ntawv yuav ua rau muaj kev tshawb fawb txuas ntxiv thiab muab kev nkag siab zoo rau kev tswj hwm ib puag ncig, kev daws teeb meem, thiab kev npaj cov peev txheej dej.

FAQ:

Q: Lub hom phiaj ntawm SWOT satellite yog dab tsi?

A: Lub SWOT satellite lub hom phiaj los ua thawj qhov kev tshawb fawb thoob ntiaj teb ntawm lub ntiaj teb cov dej saum npoo av thiab muab cov ncauj lus kom ntxaws txog seb cov dej hauv dej hloov pauv li cas.

Q: Yuav ua li cas SWOT sau cov ntaub ntawv ntawm hiav txwv qhov siab?

A: Nruab nrog Ka-band Radar Interferometer (KaRIn), SWOT sau qhov ntsuas qhov siab los ntawm bouncing radar pulses tawm ntawm cov dej saum npoo.

Q: Cov ntawv thov twg tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm SWOT cov ntaub ntawv?

A: SWOT cov ntaub ntawv yuav ua rau kev tshawb fawb txog kev nkag siab txog kev hloov pauv huab cua, pab daws teeb meem kev puas tsuaj thiab kev tswj hwm ib puag ncig, thiab pab txhawb kev npaj dej.