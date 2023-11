Txoj kev tshawb fawb tshiab nthuav tawm kev nyiam yos hav zoov ntawm Hiav Txwv Lions

By

Ib daim vis dis aus tsis ntev los no tau ntes tus tsov ntxhuav hiav txwv sib ntaus sib tua octopus tawm ntawm ntug dej hiav txwv ntawm Nanaimo, Canada, tau tso lub teeb tshiab ntawm kev yos hav zoov nyuaj ntawm cov tsiaj hiav txwv no. Lindsay Bryant, uas niaj hnub ua luam dej hauv cheeb tsam, ua rau muaj kev ntxhov siab thaum sib ntsib. Thaum pib yuam kev rau tus tsov ntxhuav hiav txwv raug tangled nyob rau hauv ib yam dab tsi, Bryant pib sau cov kev sib cuam tshuam. Tsuas yog tom qab tshuaj xyuas cov duab tom qab nws puas paub tias nws yog kev sib ntaus sib tua ntawm hiav txwv tsov ntxhuav thiab octopus.

Hauv cov vis dis aus sib koom hauv YouTube, tus tsov ntxhuav hiav txwv tuaj yeem pom muaj zog thrashing nyob ib ncig ntawm lub octopus, siv evasive maneuvers kom tsis txhob raug ensnared los ntawm octopus yim caj npab. Andrew Trites, tus kws tshawb fawb tsiaj hauv hiav txwv ntawm University of British Columbia, piav qhia tias kev nqos tus ntses ntses tag nrho yog ib txoj haujlwm nyuaj rau cov tsov ntxhuav hiav txwv. Tus octopus muaj peev xwm tiv thaiv tau nqos los ntawm kev siv nws txhais tes los tuav lub hiav txwv tsov ntxhuav lub taub hau, uas yuav ua rau tuag taus.

Yuav kom kov yeej qhov teeb meem no, cov tsov ntxhuav hiav txwv siv cov txheej txheem yos hav zoov. Trites tau qhia tias cov tsov ntxhuav hiav txwv tom rau ntawm ib sab caj npab ntawm tus dab dej ntawm ib lub sij hawm, siv zog txaus los rub tawm ntawm caj npab. Qhov no tso cai rau lawv haus cov tsiaj nyeg yam tsis muaj kev pheej hmoo ntawm kev tuag taus. Interestingly, hiav txwv tsov ntxhuav ua cov txheej txheem no nyob rau saum npoo ntawm dej, raws li lawv muaj peev xwm tsim kom muaj zog torque nyob rau hauv cov huab cua ntau dua underwater.

Qhov zoo tshaj plaws ntsib ntawm tsov ntxhuav hiav txwv thiab octopus muab Lindsay Bryant nrog kev ua luam dej tiag tiag. Muab nws lub npe hu ua "ib zaug hauv lub neej pom," nws tau tshaj tawm cov duab hauv social media, ua rau cov neeg saib ntxim nyiam los ntawm kev tawm tsam hnyav ntawm ob tus tsiaj loj ntawm dej hiav txwv.

FAQ:

Q: Vim li cas cov tsov ntxhuav hiav txwv tom ntawm ib sab caj npab ntawm ib lub sij hawm thaum yos hav zoov octopuses?

A: Hiav txwv tsov ntxhuav tom ntawm ib sab caj npab ib zaug kom tsis txhob ua pa. Los ntawm ripping ib sab caj npab, lawv tuaj yeem haus cov tsiaj tsis muaj kev pheej hmoo ntawm cov ntses ntses rau ntawm lawv lub taub hau.

Q: Lub hiav txwv tsov ntxhuav thiab octopus ntsib qhov twg?

A: Kev sib ntsib tau tshwm sim tawm ntawm ntug dej hiav txwv ntawm Nanaimo, Canada, ze ntawm Vancouver Island.

Q: Leej twg kaw qhov vis dis aus?

A: Lindsay Bryant, uas ua luam dej tsis tu ncua hauv cheeb tsam, tau ntes cov duab zoo kawg li ntawm hiav txwv tsov ntxhuav thiab octopus sib ntaus sib tua.