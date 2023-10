Superlensing Technique Boosts Microscopes Tshaj Li Kev Cai Lij Choj

By

Physicists ntawm University of Sydney tau tshawb pom cov txheej txheem tshiab uas tso cai rau superlensing yam tsis xav tau lub lens super. Cov txheej txheem kho qhov muag ib txwm muaj kev txwv ntawm qhov ze li cas cov khoom tuaj yeem kuaj xyuas vim qhov txwv tsis pub txav, uas yog txiav txim siab los ntawm qhov xwm txheej ntawm lub teeb. Qhov kev txwv diffraction hais tias ib daim duab tsom tsis tuaj yeem me dua li ib nrab ntawm lub teeb ntawm lub teeb uas siv rau kev soj ntsuam.

Yav dhau los kev sim ua txhaum los ntawm qhov kev txwv no uas siv cov lo ntsiab muag super tau cuam tshuam los ntawm qhov tsis pom kev tsis pom kev, ua rau cov lo ntsiab muag ua opaque. Txawm li cas los xij, cov kws kho mob hauv University of Sydney tam sim no tau pom txoj hauv kev kom ua tiav superlensing nrog kev poob qis los ntawm kev tshem tawm lub lens super tag nrho.

Cov kws tshawb fawb tau tso lub teeb tsom mus deb ntawm qhov khoom thiab khaws cov ntaub ntawv siab thiab qis. Los ntawm kev ntsuas ntxiv mus, qhov kev sojntsuam tsis cuam tshuam nrog cov ntaub ntawv daws teeb meem siab. Qhov kev tawg ntawm superlensing no muaj qhov cuam tshuam loj rau ntau yam xws li kev kuaj mob qog noj ntshav, kuaj pom kev kho mob, archaeology, thiab forensics.

Siv cov kauj ruam tom qab ua tiav ntawm lub computer, kev ua haujlwm superlens tau ua tom qab ntsuas nws tus kheej. Txoj kev no xaiv amplifies evanescent (los yog vanishing) lub teeb nthwv dej, ua kom pom tseeb ntawm cov khoom. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias cov txheej txheem no tuaj yeem siv los txiav txim siab cov ntsiab lus noo noo hauv nplooj, txhim kho cov txheej txheem microfabrication, thiab txawm tias nthuav tawm cov txheej txheem zais hauv cov duab kos duab.

Cov kws tshawb fawb tau siv lub teeb ntawm terahertz zaus, uas ntog hauv thaj tsam ntawm cov spectrum ntawm pom thiab microwave. Qhov ntau zaus no muab cov ntaub ntawv tseem ceeb txog cov qauv tshuaj lom neeg thiab tuaj yeem siv rau kev tsom xam cov qauv protein, hydration dynamics, thiab kev kuaj mob qog noj ntshav.

Cov txheej txheem kev tsim kho tshiab no tso cai rau cov duab daws teeb meem siab thaum tswj kev nyab xeeb ntawm qhov khoom, tiv thaiv cov duab distortion. Cov kws tshawb fawb xav tias cov txheej txheem no yuav muaj kev txaus siab rau txhua tus neeg koom nrog kev daws teeb meem kho qhov muag microscopy.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev tshawb pom no qhib qhov rooj rau kev nce qib hauv microscopy thiab tuaj yeem cuam tshuam rau ntau yam kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis.

Tau qhov twg los: University of Sydney, Phys.org