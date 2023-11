New Insights into the Sunflower's Fascinating Dance with the Sun

By

Sunflowers tau captivated peb rau ntau pua xyoo nrog lawv cov peev xwm zoo kawg li taug qab lub hnub txij thaum kaj ntug mus rau yav tsaus ntuj. Qhov kev coj cwj pwm no, hu ua heliotropism, tau ntev los ntawm qhov kev xav, tab sis qhov kev tshawb fawb hauv qab nws tseem tsis tau paub. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb pib los ntawm Stacey Harmer thiab nws pab neeg ntawm University of California Davis tau pib daws qhov nyuaj ntawm qhov tshwm sim no.

Tau ntau xyoo, cov kws tshawb fawb tau ntseeg tias cov paj noob hlis tau txav mus rau qhov chaw teeb pom kev zoo uas siv txoj hauv kev los ntawm lub teeb nyob ntawm qhov chaw hu ua phototropic teb. Cov txheej txheem no suav nrog kev tshawb pom ntawm lub teeb xiav los ntawm cov protein hu ua phototropins, uas tom qab ntawd ua rau kev khoov ntawm cov paj noob hlis loj hlob ntawm lub teeb. Nws tau xav tias yog thawj tus tsav tsheb ntawm heliotropism.

Txawm li cas los xij, Harmer thiab nws cov npoj yaig tau tshawb pom tias zaj dab neeg tsis yooj yim li ntawd. Los ntawm kev sib piv cov qauv kev ua haujlwm ntawm cov noob paj noob hlis nyob rau hauv cov chaw kuaj mob nrog cov neeg nyob hauv ib puag ncig ntuj, lawv pom tias tsuas yog ib qho me me ntawm cov noob muaj lub luag haujlwm rau phototropic dabtsi yog khoov tau nthuav tawm cov kev hloov pauv tseem ceeb hauv kev teb rau lub hnub lub zog.

Kev npaj txhij txog, cov kws tshawb fawb kuj tau nthuav tawm qhov ua kom muaj zog ntawm lwm lub teeb teb, tshwj xeeb tshaj yog kev tiv thaiv ntxoov ntxoo. Cov kab ke no pom lub teeb liab nyob deb uas feem ntau pom nyob rau hauv qhov chaw ntxoov ntxoo thiab tau pom tias muaj kev ua haujlwm nyob rau sab hnub poob ntawm lub paj paj paj thaum sawv ntxov thaum lub hnub tseem nyob rau sab hnub tuaj. Qhov kev tshwm sim no tau tso lub teeb rau ntawm cov txheej txheem sib txawv hauv qab ntawm paj paj paj.

Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb tau qhia tias cov paj noob hlis tseem tuaj yeem taug qab lub hnub txawm tias tsis muaj ib lossis ntau lub teeb ci. Qhov no qhia tias ntau lub tshuab sib koom ua ke los xyuas kom meej cov lus teb heliotropic, muab kev nyab xeeb kev nyab xeeb los coj cov paj paj hauv lawv cov seev cev txhua hnub nrog lub hnub.

Harmer hais tias "Peb qhov kev tshawb pom tau cuam tshuam cov kev xav yav dhau los txog kev coj tus cwj pwm cog thiab hloov pauv," Harmer hais. "Lub peev xwm ntawm cov paj noob hlis los siv txoj hauv kev sib txawv ntawm molecular los pib thiab tswj lawv txoj kev taug qab taw qhia txog qhov nyuaj ntawm cov txheej txheem no."

Qhov kev tshawb fawb no tsis tsuas yog ua rau peb nkag siab tob txog qhov zoo-saib ntuj tshwm sim tab sis kuj qhib txoj hauv kev tshiab ntawm kev tshawb nrhiav hauv cov nroj tsuag biology. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv PLOS Biology, paving txoj kev rau ntxiv kev tshawb fawb mus rau hauv lub fascinating ntiaj teb no ntawm sunflowers thiab lawv tshwj xeeb kev sib raug zoo nrog tshav ntuj.

FAQ:

Q: heliotropism yog dab tsi?

A: Heliotropism yog tus cwj pwm uas pom los ntawm paj noob hlis los taug qab kev txav ntawm lub hnub los ntawm sab hnub tuaj mus rau sab hnub poob txhua hnub.

Q: Lub phototropic teb yog dab tsi?

A: Cov lus teb phototropic yog ib txoj hauv kev nyob ntawm lub teeb nyob rau hauv cov nroj tsuag, tshwm sim los ntawm kev tshawb pom ntawm lub teeb xiav, uas ua rau khoov ntawm cov nroj tsuag mus rau lub teeb ci.

Q: Dab tsi yog qhov ntxoov ntxoo zam qhov system?

A: Cov txheej txheem tiv thaiv kev ntxoov ntxoo yog lub teeb teb hauv cov nroj tsuag uas pom lub teeb liab nyob deb, feem ntau pom nyob rau hauv qhov ntxoov ntxoo, thiab ua rau cov lus teb tshwj xeeb.

Q: Yuav ua li cas paj paj taug qab lub hnub txawm tias lub teeb tsis tuaj?

A: Txoj kev tshawb fawb qhia tias paj noob hlis vam khom rau ntau lub tshuab los xyuas kom meej cov lus teb heliotropic, tso cai rau lawv taug qab lub hnub txawm tias ib lossis ntau lub teeb pom kev ploj lawm.