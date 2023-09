Astronomers soj ntsuam lub hnub zoo li lub hnub qub uas tau muab rov qab los ntawm lub qhov dub

Astronomers los ntawm University of Leicester tau ua ib qho kev tshawb pom ntawm lub qhov dub siv lub hnub qub nyob rau hauv ib qho kev rov ua dua. Qhov xwm txheej txawv txawv no, uas tshwm sim kwv yees li 500 lab lub teeb xyoo dhau los, ua rau muaj qhov tawg tsis tu ncua ntawm luminosity ntawm ib ntus ntawm ib ncig ntawm 25 hnub. Qhov kev tshawb nrhiav no nyuaj rau kev nkag siab ib txwm muaj ntawm cov xwm txheej cuam tshuam tidal, uas feem ntau tshwm sim thaum lub qhov dub nteg lub hnub qub.

Lub hnub qub, lub npe hu ua Swift J0230, nthuav tawm tus cwj pwm tsis xav txog. Es tsis txhob ploj mus tom qab tau noj ib nrab, lub hnub qub tau ntsib hluav taws xob hnyav rau ib lub sijhawm ntawm xya mus rau 10 hnub ua ntej dheev tua. Cov qauv no rov ua dua li txhua 25 hnub. Cov kws tshawb fawb tau piav txog Swift J0230 ua "ib feem cuam tshuam lub hnub qub," ib qho ntxiv rau cov hnub qub cuam tshuam los ntawm qhov dub.

Tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, Dr. Phil Evans los ntawm University of Leicester Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Physics thiab Astronomy, tau hais tias, "Qhov no yog thawj zaug uas peb tau pom lub hnub qub zoo li peb lub hnub raug rov ua dua thiab siv los ntawm cov xim dub. qhov.” Cov kev soj ntsuam pom tau hais tias lub hnub qub, zoo ib yam li peb lub hnub, ua raws li lub voj voog ncig ntawm lub qhov dub me me, kwv yees nws qhov loj ntawm 10,000 txog 100,000 npaug ntawm lub hnub.

Kev suav qhia tias thaum lub sijhawm ua haujlwm, cov khoom sib npaug rau peb lub ntiaj teb raug stripped los ntawm lub hnub qub cua thiab cua sov thaum nws plunges rau hauv lub qhov dub. Qhov no ua rau muaj qhov kub thiab txias ntawm ib ncig ntawm 2,000,000 degrees Celsius, uas ua rau cov emissions ntawm X-rays tseem ceeb. Cov X-rays tau pib tshawb pom los ntawm NASA's Neil Gehrels Swift Observatory.

Qhov kev tshawb pom no yog ib qho tseem ceeb rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub qhov dub thiab lub hnub qub sib cuam tshuam. Nws muab kev nkag siab txog qhov nyuaj ntawm cov txheej txheem devouring thiab qhia txog qhov sib txawv ntawm qhov tshwm sim. Kev tshawb fawb ntxiv tuaj yeem pom qhov pom ntawm cov txheej txheem hauv qab thiab qhov cuam tshuam ntev ntawm kev sib cuam tshuam.

