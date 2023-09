Kev nce qib hauv Mass Spectrometry Imaging Pab kom Subcellular Quantitative Analysis

By

Subcellular quantitative tsom xam tau ntev yog lub hom phiaj ntawm huab hwm coj spectrometry imaging (MSI), tab sis yav tas los xav tias yuav ua tsis tau. Txawm li cas los xij, kev nce qib hauv kev siv thev naus laus zis tsis ntev los no tau ua rau nws muaj peev xwm ua tiav cov khoom lag luam-theem kom muaj nuj nqis los ntawm MSI, ua tsaug rau kev txhim kho ntawm nano theem nrab ion huab hwm coj spectrometry (nanoSIMS).

MSI tau siv ntau xyoo los tshawb xyuas cov molecular muaj pes tsawg leeg thiab faib thoob plaws cov ntaub so ntswg thiab cov qauv nyuaj. Txawm li cas los xij, ib txwm MSI feem ntau txwv rau kev soj ntsuam zoo thiab micrometer-theem spatial daws teeb meem, ua rau nws nyuaj rau nkag siab tag nrho cov txheej txheem subcellular.

Nyob rau hauv xyoo tas los no, kev nce qib hauv huab hwm coj spectrometry thev naus laus zis thiab cov txheej txheem tshiab tau ua rau muaj kev tshuaj xyuas subcellular-based nrog kev daws teeb meem loj heev. Qhov no tau ua tiav los ntawm kev siv nanoSIMS, ib qho txheej txheem uas sib txuas cov theem nrab ion huab hwm coj spectrometry nrog nanoscale high-resolution imaging.

NanoSIMS tso cai rau qhov pom kev ncaj qha thiab qhov muaj pes tsawg leeg ntawm tus kheej molecules hauv subcellular compartments. Nws muab cov kws tshawb fawb nrog lub peev xwm los ua qhov kev ntsuam xyuas ntau yam ntawm qib organelle, muab kev nkag siab ntau dua ntawm cov txheej txheem subcellular.

Nrog rau cov thev naus laus zis no, cov kws tshawb fawb tam sim no tuaj yeem kawm txog kev faib tawm thiab kev hloov pauv ntawm cov molecules hauv cov hlwb thiab tau txais kev nkag siab rau hauv cov txheej txheem ntawm tes ntawm ib theem ntawm cov ntsiab lus yav dhau los tsis tuaj yeem ua tiav. Qhov kev ua tiav no muaj peev xwm los hloov pauv peb txoj kev nkag siab ntawm cellular muaj nuj nqi thiab pab txhawb kev nce qib hauv kev lag luam xws li tshuaj, biochemistry, thiab cell biology.

Zuag qhia tag nrho, kev txhim kho ntawm nanoSIMS tau coj peb los ze zog rau kev ua tiav subcellular quantitative tsom xam los ntawm huab hwm coj spectrometry duab. Nws muaj cov cuab yeej cog lus rau kev daws qhov nyuaj ntawm cov txheej txheem ntawm tes thiab muaj peev xwm tsav kev nce qib tseem ceeb hauv ntau yam kev qhuab qhia.

Tau qhov twg los:

- [Subcellular quantitative tsom xam los ntawm huab hwm coj spectrometry imaging (Nature)]