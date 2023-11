Txoj Kev Kawm Tshiab Qhia Cov Tswv Yim rau Kev Sib Txuas Lus Zoo hauv Ntiaj Teb Virtual Teams

By

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv International Journal of Cross Cultural Management, cov kws tshawb fawb tau hais txog ntau lub tswv yim uas tuaj yeem txhim kho kev sib txuas lus thiab kev paub sib koom hauv ntiaj teb virtual pawg (GVTs). Cov kev tshawb fawb tau tsom mus rau cov teeb meem uas cov thawj coj thiab cov neeg ua haujlwm ntsib los ntawm ntau haiv neeg, kev paub lus, thiab thaj chaw keeb kwm thaum koom nrog e-kev sib tham.

GVTs tau dhau los ua neeg nyiam, tshwj xeeb nrog kev nce siab ntawm kev ua haujlwm nyob deb tau txhawb nqa los ntawm COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw. Qhov no tau coj cov kws tshawb fawb los tshawb nrhiav seb cov pab pawg sib txawv no tuaj yeem sib pauv cov ntaub ntawv thiab kev nkag siab zoo li cas hauv thaj tsam kab lis kev cai. Dr. Zakaria, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb fawb los ntawm University of Sharjah, hais txog qhov xav tau rau cov tib neeg los hloov lawv tus cwj pwm nyob ntawm cov ntsiab lus tshwj xeeb ntawm kev sib txuas lus.

Txoj kev tshawb no qhia txog kev coj ua ntawm kev coj noj coj ua-kev hloov pauv raws li qhov tseem ceeb hauv kev ua tau zoo ntawm kev sib txawv ntawm kab lis kev cai. Los ntawm kev hloov cov lus thiab kab lis kev cai coj tus cwj pwm kom ua raws li cov qauv sib txawv, cov tswv cuab tuaj yeem txuas cov kab lis kev cai sib txawv thiab txhim kho kev nkag siab. Cov kws tshawb fawb txheeb xyuas peb qhov kev txhawb siab tshwj xeeb uas ua rau tib neeg hloov kho lawv cov kev sib txuas lus: kev ncaj ncees hauv kev hais lus, qhib siab thaum sib qhia paub, thiab lub hom phiaj ua haujlwm.

Kev qhib siab thiab kev phooj ywg ntawm pab pawg tau pom tias muaj txiaj ntsig zoo rau kev tsim kev ntseeg siab hauv GVTs. Cov kws tshawb fawb pom zoo kom pab pawg koom nrog kev sib qhia paub nrog kev tsom mus rau kev tsim kom muaj kev ntseeg siab ntawm cov npoj yaig. Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev paub txog qhov sib txawv ntawm cov ntsiab lus siab thiab cov ntsiab lus sib txuas lus qis. Kev coj noj coj ua ntawm cov ntsiab lus siab qhia txog cov ntsiab lus hauv qab thiab lub suab hauv kev xa xov, thaum cov kab lis kev cai tsis tshua muaj qhov tseem ceeb ntawm kev sib txuas lus ncaj ncees thiab ncaj ncees.

Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no muaj qhov cuam tshuam rau cov koom haum ntau lub teb chaws, cov tswv cuab hauv ntiaj teb virtual pab pawg, thiab cov kws qhia sib txawv. Cov kws tshawb fawb tau qhia tias cov kev cob qhia tuaj yeem tsim los qhia cov tib neeg txog lub tswv yim ntawm kev hloov pauv kab lis kev cai thiab muab lawv cov txuj ci tsim nyog los ua tau zoo hauv kev teeb tsa kab lis kev cai. Qhov kev paub no tuaj yeem txhim kho cov tswv yim sib txuas lus thiab muaj txiaj ntsig zoo rau pab pawg ua haujlwm hauv ntiaj teb virtual pab pawg.

Zuag qhia tag nrho, txoj kev tshawb no muab kev nkag siab zoo rau cov teeb meem thiab cov tswv yim rau kev sib txuas lus zoo hauv GVTs. Raws li kev ua haujlwm nyob deb tau txuas ntxiv kom muaj txiaj ntsig, kev nkag siab thiab hais txog kev cuam tshuam ntawm kev sib txuas lus kab lis kev cai yuav yog qhov tseem ceeb rau cov koom haum los txhawb kev sib koom tes thiab ua tiav hauv pab pawg virtual thoob ntiaj teb.

FAQ

Ntiaj teb no virtual teams (GVTs) yog dab tsi?

Cov pab pawg thoob ntiaj teb virtual (GVTs) yog pab pawg ntawm cov tib neeg uas ua haujlwm nyob deb ntawm ntau lub tebchaws, thaj chaw sijhawm, thiab keeb kwm kev coj noj coj ua uas siv cov platforms virtual ua lawv txoj hauv kev tseem ceeb ntawm kev sib txuas lus thiab kev sib koom tes.

Dab tsi yog kab lis kev cai code-hloov?

Cultural code-hloov yog hais txog kev coj ua ntawm kev coj tus cwj pwm ntawm kev coj noj coj ua thiab kev coj noj coj ua kom ua raws li kev cai sib txawv thiab kev sib txuas lus. Nws suav nrog kev hloov kho ib tus qauv kev sib txuas lus los txuas cov kab lis kev cai sib txawv thiab txhim kho kev nkag siab hauv kev sib cuam tshuam ntawm kab lis kev cai.

Vim li cas kev sib txuas lus muaj txiaj ntsig tseem ceeb hauv GVTs?

Kev sib txuas lus zoo yog qhov tseem ceeb hauv GVTs kom paub meej tias kev nkag siab, kev sib koom tes, thiab kev paub sib koom ntawm pab pawg los ntawm ntau haiv neeg keeb kwm. Nws pab kov yeej cov teeb meem kev hais lus, txhawb kev ntseeg siab, thiab ua kom muaj kev sib pauv ntawm kev nkag siab thiab cov ntaub ntawv tseem ceeb.

Cov koom haum tuaj yeem pab txhawb kev sib txuas lus zoo hauv GVTs li cas?

Cov koom haum tuaj yeem pab txhawb kev sib txuas lus zoo hauv GVTs los ntawm kev txhawb kev qhib siab, kev ntseeg siab, thiab kev coj noj coj ua ntawm cov tswv cuab hauv pab pawg. Muab cov kev cob qhia txog kev sib txuas lus ntawm kab lis kev cai thiab kab lis kev cai hloov pauv tuaj yeem ua tau zoo hauv kev txhim kho cov tswv yim sib txuas lus thiab txhim kho pab pawg ua haujlwm.