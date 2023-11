Tsab xov xwm tshiab: Qhov cuam tshuam ntawm Cov Txheej Txheem Tam Sim No Cov Neeg Sib Tham ntawm Cov Neeg Yav Tom Ntej

Ib daim ntawv qhia txog kev puas siab puas ntsws tsis ntev los no hu ua "Tam sim no cov neeg sib tham paub txog lawv cov kev txaus siab ntawm tus nqi ntawm cov tiam tom ntej" tau ua rau pom qhov nyuaj ntawm kev sib tham sib tham thiab cov txiaj ntsig tseem ceeb uas lawv muaj rau cov tiam tom ntej. Tshaj tawm nyob rau hauv Phau ntawv Journal of Environmental Psychology, txoj kev tshawb fawb los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Leuphana University Lüneburg thiab University of Hildesheim qhia txog qhov muaj tseeb tiag: cov neeg sib tham tam sim no tseem ceeb rau lawv cov kev txaus siab tam sim ntawd rau cov neeg tiam tom ntej.

Los ntawm ib qho ntawm tsib qhov kev sim sib tham sib tham nrog 524 tus neeg koom, cov kws tshawb fawb pom tias cov neeg sib tham tam sim no nyiam tso lawv tus kheej cov txiaj ntsig luv luv tshaj qhov kev nyiam mus ntev ntawm cov tiam tom ntej. Txawm hais tias cov neeg sib tham tsuas yog yuav tsum tau xav txog thiab lees paub qhov nyiam ntawm cov tiam tom ntej yam tsis muaj tus nqi ntawm tus kheej, qhov kev tsis ncaj ncees rau cov txiaj ntsig tam sim ntawd tseem muaj. Tsis tas li ntawd, kev tshawb fawb pom tau tias qhov tseem ceeb ntawm qhov kev nyiam tam sim no rau cov neeg tiam tom ntej kev txaus siab txuas ntxiv txawm tias qhov tshwm sim rau cov tiam tom ntej tau nce zuj zus.

Cov kev tshawb pom no qhia txog qhov yuav tsum tau muaj kev cuam tshuam sai sai rau kev ua kom muaj kev sib npaug sib npaug ntawm cov txiaj ntsig tam sim no thiab yav tom ntej hauv kev sib tham. Cov neeg txiav txim siab yuav tsum paub txog qhov yuav tshwm sim ntev ntawm lawv qhov kev ua thiab ua lub luag haujlwm los ua kom muaj txiaj ntsig ncaj ncees rau cov tiam tom ntej. Tsis yog tsuas yog tsom mus rau qhov tau txais txiaj ntsig luv luv, cov neeg sib tham yuav tsum xav txog qhov muaj feem cuam tshuam ntawm lawv cov kev txiav txim siab ntawm kev noj qab haus huv thiab kev ruaj ntseg ntawm lub neej yav tom ntej.

Txoj kev tshawb no ua haujlwm hu ua kev txiav txim siab rau cov neeg txiav txim siab thiab cov neeg tsim txoj cai, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev lees paub thiab hais txog qhov cuam tshuam deb ntawm kev sib tham sib tham. Nws yaum kom muaj kev hloov pauv hauv kev xav los ntawm kev txaus siab tam sim ntawd mus rau kev ruaj khov mus ntev. Los ntawm kev xav txog kev txaus siab thiab kev noj qab haus huv ntawm cov tiam tom ntej, cov neeg sib tham tuaj yeem pab tsim lub ntiaj teb muaj kev ncaj ncees thiab ruaj khov.

FAQ:

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav?

A: Qhov kev tshawb pom tseem ceeb ntawm txoj kev tshawb no yog cov neeg sib tham tam sim no ua ntej lawv nyiam tam sim ntawd rau cov neeg tiam tom ntej.

Q: Cov kev tshawb pom no cuam tshuam dab tsi?

A: Cov kev tshawb pom no qhia txog qhov yuav tsum tau muaj kev cuam tshuam los ua kom muaj kev sib npaug sib npaug ntawm cov txiaj ntsig tam sim no thiab yav tom ntej hauv kev sib tham.

Q: Muaj pes tsawg tus neeg koom nrog hauv txoj kev tshawb fawb?

A: Txoj kev tshawb no koom nrog 524 tus neeg koom hauv tsib qhov kev sim sib tham sib tham.

Q: Cov neeg txiav txim siab tuaj yeem ua dab tsi los daws qhov teeb meem no?

A: Cov neeg txiav txim siab yuav tsum paub txog qhov yuav tshwm sim ntev ntawm lawv cov kev ua thiab saib xyuas qhov tseem ceeb ntawm cov neeg tiam tom ntej hauv kev sib tham.