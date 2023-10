Maternal Microbiota ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev loj hlob Fetal, Kev Tshawb Fawb Qhia

By

Hauv kev tshawb fawb Finnish tsis ntev los no tau tshaj tawm hauv BMC Biology, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov sib txawv ntawm cov noob caj noob ces hauv plab hnyuv, hlwb, thiab placenta nyob ntawm microbiota ntawm leej niam thiab cov khoom sib txuas ua los ntawm lawv. Cov kev tshawb pom no muab pov thawj tias leej niam microbiota tseem ceeb heev rau kev loj hlob thiab kev noj qab haus huv ntawm nws cov xeeb ntxwv.

Ua ntej txoj kev tshawb no, me ntsis paub txog cov txheej txheem thiab kev cuam tshuam ntawm niam txiv microbiota thiab kev loj hlob ntawm fetal. Txhawm rau tshawb xyuas qhov no, cov kws tshawb fawb tau piv cov fetuses los ntawm cov nas tsuag ib txwm nrog cov uas tsis muaj kab mob nas nyob hauv ib puag ncig tsis muaj menyuam. Lawv tau txheeb xyuas cov noob qhia thiab qhov ntau ntawm cov metabolites hauv plab hnyuv, lub hlwb, thiab placenta.

Cov txiaj ntsig tau nthuav tawm qhov sib txawv tseem ceeb hauv kev qhia cov noob ntawm cov fetuses ntawm cov kab mob tsis muaj kab mob thiab cov nas ib txwm muaj. Hauv lub plab, lub cev tiv thaiv kab mob thiab tus tswv tsev-microbe kev sib cuam tshuam cov noob tsis muaj zog hauv cov menyuam hauv plab ntawm cov kab mob tsis muaj kab mob. Tsis tas li ntawd, qhov sib txawv tau pom nyob rau hauv qhov kev qhia ntawm cov noob txuam nrog kev loj hlob ntawm lub paj hlwb thiab kev ua haujlwm hauv lub hlwb, nrog rau cov noob tswj kev xeeb tub hauv cov placenta.

Qhov sib txawv ntawm cov noob caj noob ces tau tshaj tawm hauv cov txiv neej fetuses, qhia tias lawv yuav muaj kev cuam tshuam ntau dua rau cov teebmeem ntawm niam txiv microbiota. Cov kws tshawb fawb kuj tau tshawb pom yav dhau los tsis paub cov ntsiab lus hauv lub fetus uas zoo li microbial thiab tseem ceeb heev rau kev loj hlob ntawm tus kheej.

Kev tshawb fawb ntxiv yog ua los tshawb xyuas qhov tshwm sim ntawm microbial metabolites nyob rau hauv lwm yam tsiaj thiab kom nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm qhov tsis zoo hauv kev sib cuam tshuam ntawm tus tswv-microbe thaum lub sij hawm ntxov lub neej. Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no tuaj yeem ua rau muaj kev nkag siab zoo dua ntawm keeb kwm ntawm qee yam kab mob thiab qhia txog kev tiv thaiv thiab kev kho mob yav tom ntej.

Aleksi Husso li al, Kev cuam tshuam ntawm niam txiv microbiota thiab microbial metabolites ntawm fetal plab hnyuv, hlwb, thiab placenta, BMC Biology (2023). PIB: 10.1186/s12915-023-01709-9

University of Helsinki