Kev nkag siab tshiab rau hauv qhov muaj zog Motility ntawm Flagellated Bacteria

By

Cov kab mob Flagellated, xws li Escherichia coli (E. coli), tso siab rau kev sib hloov ntawm helical flagellar filaments los txhawb lawv tus kheej hauv lawv qhov chaw. Txhua tus kab mob muaj ntau yam flagella uas tig ua ke ua ib pawg helical, tso cai rau kev txav mus los tsis zoo. Nws tau ntev tau ntseeg tias lub flagellar motors, nyob rau hauv lub hauv paus ntawm cov filaments, muaj kev loads siab thaum lub sij hawm cov kab mob ua luam dej vim yog txo qis speeds. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm University of Science thiab Technology ntawm Tuam Tshoj (USTC) tau tawm tsam qhov kev nkag siab zoo li no.

Los ntawm kev ntsuas torque-speed, pab pawg tshawb fawb, coj los ntawm Zhang Rongjing thiab Prof. Yuan Junhua, ua qhov kev tshawb pom xav tsis thoob. Lawv pom tias flagellar motors ntawm cov kab mob tiag tiag muaj ib qho tsis tiav ntawm stator units, dispelling qhov kev xav yav dhau los tias cov motors tsis tu ncua nyob rau hauv siab load thaum ua luam dej. Kev sib raug zoo ntawm torque-ceev ntawm cov motors tseem nyob ib ncig ntawm ib qho kev sib hloov ceev, hu ua lub hauv caug ceev, qhia tias kev thauj khoom tsis hnyav li yav dhau los xav.

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev sim rov ua kom lub cev muaj zog thiab tshawb xyuas qhov kev sib raug zoo ntawm torque-ceev nyob rau hauv txawv viscosities. Cov kev sim no tau qhia tias cov flagellar motors nyob rau hauv nruab nrab load, tsuas yog ib nrab ntawm stator units tam sim no. Nyob rau hauv ib puag ncig uas muaj viscosity siab, cov kab mob ua luam dej tuaj yeem hloov kho los ntawm kev ua kom muaj pes tsawg tus stator units, ua kom lawv cov motility tseem muaj zog.

Txhawm rau kuaj qhov ua kom muaj zog ntawm flagellar kev sib hloov, lub microfluid chamber tau tsim los hloov cov viscosity sai. Cov txiaj ntsig tau pom tias thaum nruab nrab viscosity nce dheev, lub flagellar kev sib hloov ceev pib poob tab sis maj mam rov qab. Qhov no resilience tau lees paub lub peev xwm ntawm cov kab mob flagellated los tswj lawv cov kev txav txawm tias hloov pauv hauv cov xwm txheej thauj khoom.

Cov kev tshawb pom no muab kev pom tshiab ntawm cov txheej txheem tom qab lub zog muaj zog ntawm cov kab mob flagellated. Cov txheej txheem tsis tiav ntawm stator units nyob rau hauv flagellar motors tso cai rau adaptability thiab resilience rau txawv ib puag ncig. Qhov kev nkag siab no tuaj yeem muaj feem cuam tshuam rau ntau qhov chaw, suav nrog microbiology thiab biotechnology, los ntawm kev tso lub teeb rau cov tswv yim uas cov kab mob siv los taug kev lawv ib puag ncig zoo.

FAQ

Dab tsi yog qhov kev tshawb pom tseem ceeb ntawm txoj kev tshawb fawb los ntawm University of Science thiab Technology ntawm Tuam Tshoj?

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom tias lub flagellar motors ntawm cov kab mob muaj ib qho tsis tiav ntawm stator units, nyuaj rau yav dhau los kev ntseeg tias cov motors no tsis tu ncua nyob rau hauv siab load thaum ua luam dej.

Cov kab mob ua luam dej ua li cas hloov mus rau ib puag ncig uas muaj viscosity siab?

Cov kab mob ua luam dej tuaj yeem ua rau muaj pes tsawg tus stator units, uas tso cai rau lawv hloov mus rau ib puag ncig nrog cov viscosity siab thiab tswj lawv cov motility.

Lub hauv caug ceev yog dab tsi?

Lub hauv caug ceev yog hais txog ntau yam kev sib hloov ceev uas lub cev muaj zog torque ntawm flagellar motors tseem nyob li qub.

Vim li cas thiaj nkag siab txog cov txheej txheem ntawm kev sib hloov flagellar tseem ceeb?

Nkag siab txog cov txheej txheem ntawm kev sib hloov ntawm flagellar muab kev nkag siab rau cov tswv yim cov kab mob ua haujlwm kom txav tau zoo hauv lawv ib puag ncig. Qhov kev paub no tuaj yeem cuam tshuam rau ntau yam, suav nrog microbiology thiab biotechnology.