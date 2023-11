Kev nkag siab tshiab rau hauv Evolution of Echolocation hauv Whales thiab Dolphins

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Diversity tau tso lub teeb tshiab ntawm txoj kev loj hlob ntawm echolocation hauv toothed whales thiab dolphins. Echolocation yog ib txoj hauv kev siv los ntawm cov tsiaj hiav txwv no los taug kev thiab yos hav zoov hauv qhov chaw tsaus ntuj hauv qab dej. Tsis txhob cia siab rau sab nraud pob ntseg, whales thiab ntses taub ntswg ntev emit suab nrov uas tawm ntawm cov khoom thiab rov qab los ua suab nrov, tso cai rau lawv los qhia lawv qhov chaw nyob ib puag ncig.

Kev tshawb fawb, coj los ntawm Jonathan Geisler, tus kws qhia txog kev xav ntawm lub cev ntawm New York lub koom haum thev naus laus zis, thiab Robert Boessenecker, kws kho mob paleontologist ntawm University of California Tsev khaws puav pheej ntawm Paleontology, tau tsom mus rau kev tshuaj xyuas cov pob txha pob txha uas suav nrog ob hom kab mob dolphins thaum ub. genus Xenorophus. Cov tsiaj no suav hais tias yog cov tswv cuab thaum ntxov ntawm Odontoceti, cov suborder ntawm marine mammals uas encompasses tag nrho cov echolocating whales thiab dolphins.

Cov pob txha pob txha tau qhia tias Xenorophus muaj qhov tsis sib xws nyob ze ntawm lub tshuab nqus tsev, txawm tias tsis tau hais tawm raws li tau pom nyob rau niaj hnub no echolocating hom. Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb no tau nthuav tawm qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv thiab kev hloov ntawm cov snout hauv Xenorophus, uas ua rau muaj kev txhim kho kev hnov ​​lus. Cov kws tshawb fawb tau piv cov snout khoov rau lub pob ntseg asymmetrical ntawm owls, uas ua rau lawv paub qhov chaw ntawm lawv cov tsiaj nyeg raws li lub suab.

Txawm hais tias Xenorophus yuav tsis muaj peev xwm ua tau lub suab nrov lossis hnov ​​​​ntau zaus raws li niaj hnub odontocetes, nws muaj peev xwm txiav txim siab qhov chaw ntawm lub suab. Qhov no qhia tau hais tias Xenorophus tau cim lub sijhawm hloov pauv tseem ceeb hauv kev hloov pauv ntawm echolocation hauv whales thiab dolphins.

Cov kev tshawb pom tseem hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev kawm asymmetry hauv cov pob txha thiab hais txog nws lub luag haujlwm hauv kev hloov mus rau qhov chaw sib txawv. Thaum symmetry yog ib qho kev paub zoo ntawm evolutionary biology, qhov kev tshawb fawb no qhia tau hais tias asymmetry yuav tsum tsis txhob muab pov tseg raws li ib tug neeg sib txawv los yog geological distortion.

Kev tshawb nrhiav ntxiv yuav raug ua los tshuaj xyuas lwm cov odontocetes thiab txiav txim siab seb qhov ntswg bending feature puas tau nthuav dav ntawm cov hom echolocation thaum ntxov.

Lus Nug:

1. echolocation yog dab tsi?

Echolocation yog ib txoj hauv kev siv los ntawm whales thiab dolphins los taug kev thiab yos hav zoov hauv qhov chaw tsaus ntuj hauv qab dej. Cov tsiaj hauv hiav txwv no tso cov suab nrov uas dhia tawm ntawm cov khoom, tso cai rau lawv los qhia lawv qhov chaw nyob ib puag ncig raws li cov ncha uas rov qab los rau lawv.

2. Whales thiab dolphins ua suab nrov li cas rau echolocation?

Whales thiab dolphins tsim suab rau echolocation los ntawm cov qauv hauv lawv cov pob txha taub hau thiab cov nqaij mos nyob ze ntawm lub tshuab. Cov qauv no yog asymmetrical, txhais tau hais tias qhov tshwj xeeb ntawm ib sab yog qhov sib txawv ntawm nws qhov sib txawv ntawm lwm sab. Qhov no asymmetry enables zus tau tej cov suab.

3. Whales thiab dolphins nrhiav suab li cas?

Whales thiab dolphins cia siab rau kev hnov ​​​​lus los nrhiav cov suab. Lub puab tsaig sab qis, uas muaj roj, ua suab nrov rau hauv pob ntseg, tso cai rau cov tsiaj los txiav txim seb lub suab twg tuaj.

4. Txoj kev tshawb no qhia dab tsi txog cov ntses taub ntswg ntev thaum ub Xenorophus?

Txoj kev tshawb no pom tias Xenorophus muaj asymmetry nyob ze ntawm lub blowhole, zoo ib yam li niaj hnub echolocating hom. Txawm li cas los xij, Xenorophus kuj tau nthuav tawm qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv thiab kev hloov ntawm lub snout, uas ntxiv dag zog rau nws txoj kev hnov ​​​​lus zoo.

5. Dab tsi yog lub luag haujlwm ntawm asymmetry hauv kev hloov pauv ntawm echolocation?

Txawm hais tias muaj kev saib xyuas ntau rau symmetry hauv evolution, qhov kev tshawb fawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm asymmetry hauv kev hloov mus rau ntau qhov chaw. Nws qhia tias asymmetry yuav tsum tau soj ntsuam zoo nyob rau hauv fossils kom nkag siab zoo txog kev loj hlob ntawm echolocation nyob rau hauv whales thiab dolphins.