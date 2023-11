Novel Technique for Accurately Defining Water Content in Water-Soluble Compounds

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Eastern Finland Tsev Kawm Ntawv Pharmacy tau tsim ib txoj hauv kev tshiab rau kev txiav txim siab cov ntsiab lus ntawm cov dej-soluble compounds. Cov txheej txheem kev tawg no muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev tsim tshuaj uas yog qhov tseem ceeb heev. Txoj kev tshawb no, tsis ntev los no tau tshaj tawm hauv Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb, qhia txog kev daws teeb meem hauv xeev nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) mus kom ze.

Hauv thaj tsam ntawm kev tshawb fawb thiab kev tsim kho tshuaj, kev nkag siab txog cov qauv thiab cov ntsiab lus dej ntawm cov khoom sib xyaw yog qhov tseem ceeb vim tias lawv cuam tshuam ncaj qha rau nws cov khoom siv hluav taws xob thiab tshuaj. Tsis tas li ntawd, cov ntsiab lus dej cuam tshuam rau tag nrho qhov hnyav molecular ntawm qhov sib xyaw, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev suav cov tshuaj noj kom raug.

Kev lig kev cai, cov txheej txheem xws li titration thiab thermogravimetry yog ua haujlwm los txiav txim siab cov dej hauv cov tshuaj sib xyaw. Txawm li cas los xij, cov txheej txheem no feem ntau xav tau qhov hnyav hnyav, qauv kev puas tsuaj, kev txawj ntse tshwj xeeb, lossis siv lub sijhawm tseem ceeb.

NMR txoj kev tsim los ntawm cov kws tshawb fawb muaj qhov yooj yim thiab raug lwm txoj hauv kev ntsuas cov dej ntsiab lus ntawm cov dej-soluble compounds. Cov txiaj ntsig tau los ntawm NMR tau muab piv rau cov ntsiab lus dej tau txiav txim siab los ntawm TGA thiab X-ray crystallography, lees paub nws cov txiaj ntsig.

Pab neeg no kuj tau tshawb pom qhov tseem ceeb thaum lawv tshawb fawb: cov ntsiab lus dej ntawm cov tebchaw tuaj yeem hloov pauv raws sijhawm. Sodium ntsev ntawm citric acid, piv txwv li, hloov los ntawm ib daim ntawv uas muaj 5.5 siv lead ua dej molecules rau ib qho uas tsuas muaj 2 siv lead ua dej molecules thaum cia.

Txoj kev NMR muab ntau yam zoo. Nws yuav tsum tau coj tus qauv me me (tshem tawm qhov xav tau qhov hnyav hnyav), muab kev ntsuas nrawm (siv kwv yees li 15-20 feeb rau ib tus qauv), thiab tso cai rau cov qauv rov qab tsis muaj kev puas tsuaj. Cov txheej txheem kuj yog heev meej thiab rov tsim dua.

Nws yuav tsum raug sau tseg tias kev siv NMR spectrometer yuav tsum muaj kev nqis peev tseem ceeb, ua rau nws yog ib qho tseem ceeb hauv cov chaw soj nstuam uas cov khoom siv tshiab thiab cov tshuaj ua ke. Cov cuab yeej no yog qhov tseem ceeb rau kev txiav txim siab cov qauv thiab feem ntau muaj nyob rau hauv cov chaw tshawb fawb.

Nrog rau txoj kev tsim NMR tshiab no, cov kws tshawb fawb thiab cov chaw tsim tshuaj lag luam tam sim no tuaj yeem txiav txim siab cov ntsiab lus dej ntawm cov dej-soluble compounds, ua kom yooj yim rau kev tsim cov tshuaj muaj kev nyab xeeb thiab zoo dua.

FAQ

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev txiav txim siab cov dej hauv cov dej-soluble compounds?

Kev txiav txim siab cov ntsiab lus dej yog qhov tseem ceeb hauv ntau yam kev lag luam, tshwj xeeb hauv kev tshawb fawb thiab kev tsim kho tshuaj. Cov ntsiab lus dej cuam tshuam rau lub cev, tshuaj, thiab tshuaj thaj chaw ntawm cov khoom sib txuas, nrog rau kev suav rau kev siv tshuaj tsim nyog.

Dab tsi yog qee txoj hauv kev siv los txiav txim siab cov ntsiab lus dej?

Cov txheej txheem ib txwm siv rau kev txiav txim siab cov ntsiab lus dej suav nrog titration thiab thermogravimetry (TGA). Txawm li cas los xij, cov txheej txheem no feem ntau xav tau qhov hnyav, qauv kev puas tsuaj, kev txawj ntse tshwj xeeb, lossis siv lub sijhawm tseem ceeb.

Qhov zoo ntawm txoj kev NMR tshiab yog dab tsi?

Txoj kev NMR muaj ntau qhov zoo, suav nrog kev tuav cov qauv yooj yim, ntsuas nrawm dua (kwv yees li 15-20 feeb ib tus qauv), thiab muaj peev xwm rov qab tau cov ntaub ntawv tshawb xyuas yam tsis muaj qauv kev puas tsuaj. Cov txheej txheem kuj yog heev meej thiab rov tsim dua.

Dab tsi yog qhov kev tshawb pom tseem ceeb tau ua thaum tshawb fawb?

Cov kev tshawb fawb pom tau tias cov ntsiab lus dej ntawm cov tebchaw tuaj yeem hloov pauv raws sijhawm. Piv txwv li, sodium ntsev ntawm citric acid hloov los ntawm ib daim ntawv nrog 5.5 siv lead ua dej molecules rau ib qho nrog tsuas yog 2 siv lead ua dej molecules thaum lub sij hawm cia.

Puas yog NMR spectrometer raug nqi?

Yog lawm, NMR spectrometer yog qhov kev nqis peev tseem ceeb. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho cuab yeej tsim nyog hauv cov chaw soj nstuam koom nrog hauv kev tsim cov tshuaj tshiab thiab cov tshuaj, vim nws ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txiav txim siab ntawm cov qauv.