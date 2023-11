Kev nkag siab tob rau hauv Antarctic Ozone Qhov: Unraveling Complex Factors

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm University of Otago tau tso lub teeb tshiab ntawm Antarctic ozone qhov thiab nws qhov loj thiab qhov tob hauv plaub xyoos dhau los. Raws li kev ntseeg nrov, chlorofluorocarbons (CFCs) yuav tsis yog lub luag haujlwm nkaus xwb rau qhov txaus ntshai ozone depletion.

Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv Nature Communications, tshuaj xyuas txhua hli thiab niaj hnub hloov nyob rau hauv ozone theem nyob rau hauv ntau yam altitudes thiab latitudes nyob rau hauv lub Antarctic ozone qhov los ntawm 2004 mus rau 2022. Lead sau Hannah Kessenich, ib tug Ph.D. Tus neeg sib tw hauv Department of Physics, tau tshaj tawm tias tsis yog tsuas yog muaj lub qhov ozone nthuav dav hauv cheeb tsam tab sis nws kuj tau dhau los ua qhov tob dua thaum lub caij nplooj ntoo hlav piv rau ze li ob xyoo dhau los.

Cov kws tshawb fawb tau ua rau muaj kev sib txuas tsis txaus ntseeg ntawm qhov txo qis hauv ozone thiab kev hloov pauv hauv huab cua nkag mus rau hauv lub ncov qaumteb qab teb vortex saum Antarctica. Qhov no qhia tias qhov loj ozone tsis ntev los no tsis tuaj yeem raug ntaus nqi rau CFCs nkaus xwb. Thaum Montreal Protocol ntawm Cov Khoom Uas Ua Rau Cov Txheej Txheem Ozone tau tswj hwm kev tsim khoom thiab kev noj cov tshuaj ozone-depleting txij li xyoo 1987, txoj kev tshawb fawb qhia txog qhov muaj lwm yam teeb meem ua rau lub qhov ozone.

Kessenich tau hais ntxiv tias txawm hais tias muaj kev nce qib tseem ceeb hauv kev hais txog CFC-txog ozone depletion, Antarctic ozone qhov yog qhov loj tshaj plaws ntawm cov ntaub ntawv nyob rau hauv peb lub xyoos dhau los, nrog rau ob ntawm tsib lub xyoos dhau los uas tseem muaj qhov tseem ceeb loj. Qhov tseeb, 2023 ozone qhov twb dhau qhov loj ntawm peb lub xyoos dhau los, npog ntau dua 26 lab km2, ze li ob npaug ntawm thaj tsam ntawm Antarctica.

Kev nkag siab txog qhov sib txawv ntawm ozone yog qhov tseem ceeb vim nws qhov cuam tshuam tseem ceeb ntawm kev nyab xeeb nyob rau yav qab teb Hemisphere. Lub qhov Antarctic ozone cuam tshuam nrog qhov sib npaug ntawm huab cua zoo, cuam tshuam rau cov qauv cua thiab huab cua, uas tuaj yeem muaj kev cuam tshuam hauv zos. Kessenich piav qhia tias thaum lub qhov ozone cais los ntawm cov teebmeem ntawm tsev cog khoom gases rau kev nyab xeeb, nws ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev faib tawm ntawm UV teeb thiab khaws cia cov cua sov hauv huab cua.

Hais txog kev txhawj xeeb txog huab cua UV hluav taws xob, Kessenich tau lees paub cov tib neeg hauv New Zealand tias Antarctic ozone qhov feem ntau tsis txuas rau saum lub tebchaws, vim nws feem ntau nyob ncaj qha rau Antarctica thiab South Ncej. Qhov no ua rau New Zealanders muaj kev pheej hmoo tsawg dua ntawm kev raug UV ntau ntxiv.

Zuag qhia tag nrho, txoj kev tshawb no ua ib qho kev ceeb toom tias qhov nyuaj ntawm lub Antarctic ozone qhov yuav tsum tau saib xyuas tas li thiab nkag siab. Thaum cov kev cai ntawm CFCs tau ua tiav cov txiaj ntsig zoo, nws yog qhov tseem ceeb los tshawb xyuas thiab hais txog ntau yam xwm txheej ntawm kev ua si kom tswj tau zoo thiab txo qhov cuam tshuam ntawm ozone qhov ntawm huab cua thiab cov qauv huab cua hauv cheeb tsam.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Dab tsi ua rau lub qhov Antarctic ozone?

Qhov Antarctic ozone qhov feem ntau yog vim muaj cov chlorofluorocarbons (CFCs) thiab lwm yam ozone-depleting tshuaj. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia tias cov teeb meem nyuaj dhau ntawm CFCs kuj tseem tuaj yeem ua rau lub qhov ozone.

2. Puas yog lub qhov ozone tau txhim kho?

Thaum Montreal Protocol tau ua tiav kev tswj hwm kev tsim khoom thiab kev noj cov tshuaj ozone-depleting, txoj kev tshawb no qhia tias Antarctic ozone qhov tseem loj heev nyob rau plaub lub xyoos dhau los thiab tseem tau tshaj cov ntaub ntawv dhau los hauv qhov loj.

3. Lub qhov ozone cuam tshuam li cas rau kev nyab xeeb?

Lub qhov ozone muaj qhov cuam tshuam qis rau cov qauv cua thiab huab cua nyob rau sab qab teb Hemisphere. Nws tuaj yeem cuam tshuam cov huab cua hauv cheeb tsam thiab muaj feem cuam tshuam rau kev faib cov cua sov hauv qhov chaw.

4. Puas muaj kev pheej hmoo ntawm kev raug UV ntau ntxiv vim lub qhov ozone?

Thaum lub qhov ozone tuaj yeem ua rau muaj UV ntau dhau ntawm Antarctica, nws feem ntau tsis txuas ntxiv rau thaj tsam li New Zealand. Cov tib neeg hauv cov cheeb tsam no yuav tsum tsis txhob txhawj txog kev siv tshuaj pleev thaiv hnub ntxiv vim qhov ozone qhov cuam tshuam ncaj qha.

[Source: University of Otago]