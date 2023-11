Kev tshuaj xyuas qhov tseeb ntawm Kev Tshawb Fawb Txog Kev Txhaum Cai: Kev Hu Rau Kev Pom Zoo thiab Tsis Txaus

By

Cov kws tshawb fawb tau ntev tau kawm txog kev cuam tshuam nyiaj txiag ntawm kev sib ntaus sib tua kab txawv txawv thiab lawv qhov cuam tshuam rau ecosystems. Txawm li cas los xij, kev tshuaj xyuas tsis ntev los no ua rau muaj kev tsis ntseeg txog qhov tseeb ntawm kev kwv yees tus nqi tshaj tawm, qhia txog qhov xav tau kom muaj kev pom tseeb ntxiv thiab qhov tseeb hauv kev kwv yees tus lej nyiaj txiag tseeb ntawm kev cuam tshuam lom neeg.

Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Science of The Total Environment, tsom rau kev siv Benford's Law, ib txoj hauv kev ua lej feem ntau siv los txheeb xyuas qhov tsis txaus ntseeg hauv cov ntaub ntawv nyiaj txiag, txhawm rau txheeb xyuas cov nqi tshaj tawm cuam tshuam nrog kev cuam tshuam txog kev lom neeg. Cov kev tshawb pom tau nthuav tawm qhov sib txawv tseem ceeb ntawm cov qauv xav tau raws li Benford Txoj Cai, qhia tias muaj peev xwm tsis raug hauv cov ntaub ntawv tshaj tawm.

Ib qho ntawm cov kev tsis txaus ntseeg tseem ceeb tau pom yog qhov muaj feem cuam tshuam rau cov nqi nce siab, ua rau muaj cov lej sib cais los yog heaping ib ncig ntawm cov nqi tshwj xeeb. Raws li kev tshawb nrhiav ntxiv, nws tau pom tias cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm tsoomfwv tsis tau tshuaj xyuas feem ntau tsis muaj cov ntsiab lus txaus ntawm cov txheej txheem siv los kwv yees cov nqi, ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev nce nqi thiab kev tsis txaus ntseeg.

Dr. Danish Ali Ahmed, tus kws tshawb fawb los ntawm Gulf University rau Kev Tshawb Fawb thiab Tshuab (Kuwait), tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua tiav cov nqi kwv yees kom raug los qhia rau cov neeg tsim cai thiab cov neeg muaj feem cuam tshuam txog cov kev pheej hmoo tshwm sim los ntawm kev tawm tsam lom. Nws tau hais tias kev siv Benford Txoj Cai Lij Choj tuaj yeem pab txheeb xyuas qhov tsis txaus ntseeg thiab ua rau lawv raug tshuaj xyuas ntxiv lossis cais tawm ntawm cov ntaub ntawv.

Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb tau qhia txog qhov tsis muaj kev pom zoo thoob ntiaj teb-raws li cov ntaub ntawv qauv rau kev kwv yees tus nqi ntawm kev tswj lossis txo qhov cuam tshuam ntawm cov kab txawv txawv teb chaws. Qhov tsis muaj kev tsim qauv no cuam tshuam qhov kev taug qab thiab kev sib piv ntawm cov nqi kwv yees, ua rau nws nyuaj rau kev ntsuam xyuas qhov tseeb ntawm kev lag luam ntawm kev cuam tshuam txog kev lom neeg.

Tsiv mus tom ntej, cov kws tshawb fawb hu rau kev txhim kho pob tshab, cov txheej txheem nruj, thiab tsim cov txheej txheem cov ntaub ntawv rau kev kwv yees cov nqi cuam tshuam txog kev lom neeg. Lawv kuj tseem hais txog qhov yuav tsum tau tshawb xyuas seb qhov kev txheeb xyuas qhov tsis sib xws hauv kev tshaj tawm tus nqi txuas mus rau lwm cov nqi ib puag ncig.

Txoj kev tshawb no ua haujlwm ua ib qho kev hu xov tooj rau cov zej zog kev tshawb fawb, hais kom muaj kev tshuaj xyuas zoo thiab kev lees paub zoo ntawm cov ntaub ntawv ib puag ncig dav dav. Los ntawm kev siv cov kev coj ua zoo, cov kws tshawb fawb tuaj yeem muab cov neeg tsim txoj cai nrog kev kwv yees tus nqi raug thiab txhim khu kev qha, ua rau lawv tsim cov tswv yim zoo los txo qhov cuam tshuam ntawm kev cuam tshuam lom neeg.

FAQ

Benford txoj cai lij choj yog dab tsi?

Benford txoj cai lij choj yog ib txoj hauv kev ua lej uas kwv yees qhov kev faib ntau zaus ntawm thawj tus lej ntawm cov lej hauv qee cov ntaub ntawv. Nws tau dav siv los txheeb xyuas qhov tsis txaus ntseeg lossis qhov tsis sib xws hauv cov ntaub ntawv nyiaj txiag.

Vim li cas qhov tseeb hauv kev kwv yees tus nqi tseem ceeb rau kev cuam tshuam lom neeg?

Kev kwv yees tus nqi raug yog qhov tseem ceeb rau cov neeg tsim cai thiab cov neeg muaj feem cuam tshuam kom nkag siab txog kev lag luam ntawm kev cuam tshuam txog kev lom neeg. Nws pab lawv tsim cov tswv yim zoo los tswj thiab txo cov kev cuam tshuam ntawm cov kab txawv txawv txawv.

Dab tsi yog qhov anomalies pom nyob rau hauv txoj kev tshawb no?

Txoj kev tshawb nrhiav pom tias muaj kev nyiam mus ncig cov nqi nce siab thiab suav nrog pawg lossis heaping nyob ib puag ncig cov txiaj ntsig tshwj xeeb. Qhov no qhia tau tias muaj peev xwm nce nqi thiab tsis muaj tseeb hauv kev kwv yees tus nqi tshaj tawm.

Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm qhov tsis muaj cov qauv ntaub ntawv rau kev kwv yees cov nqi cuam tshuam txog roj ntsha?

Qhov tsis muaj cov ntaub ntawv pom zoo thoob ntiaj teb ua rau nws nyuaj rau kev taug qab thiab sib piv cov nqi kwv yees kom raug. Qhov no cuam tshuam peb lub peev xwm los ntsuas qhov tseeb ntawm kev lag luam kev lag luam ntawm kev tawm tsam lom neeg thiab tsim cov tswv yim zoo los daws lawv.