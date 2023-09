Mechanical Properties of Single-Layer MoS2 Nanoribbons Tshawb nrog Kev Ntsuas Tshiab

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm Nyij Pooj thiab Tuam Tshoj tau tshawb fawb txog cov khoom siv kho tshuab ntawm ib txheej molybdenum disulfide (MoS2) nanoribbons nrog lub rooj zaum rooj zaum. Pab neeg siv nyob rau hauv situ kis tau tus mob electron microscopy los soj ntsuam cov nanoribbons 'Young's modulus raws li ib tug muaj nuj nqi ntawm lawv qhov dav.

Cov kws tshawb fawb pom tau hais tias Young's modulus ntawm nanoribbons varied inversely nrog lawv qhov dav, nrog ib tug ntau zog daim ntawv cog lus pom rau lub armchair ntug. Lawv qhov kev tshawb pom, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Advanced Science, pab txhawb kom nkag siab zoo ntawm nanoribbons ' mechanical teb, uas yog qhov tseem ceeb rau lawv daim ntawv thov hauv cov khoom siv hluav taws xob, sensors, thiab catalysts.

Kev lig kev cai, quartz siv lead ua tau siv los ua cov tshuab resonators hauv sensor technology. Txawm li cas los xij, muaj kev txaus siab ntau ntxiv hauv cov khoom siv nano zoo li ib txheej MoS2 nanoribbons rau lawv lub peev xwm ua nyias nyias. Kev nkag siab txog lub cev thiab tshuaj lom neeg ntawm cov npoo nanoribbon yog qhov tseem ceeb rau lawv qhov kev ua tau zoo hauv cov khoom siv no.

Txhawm rau ntsuas cov khoom siv ntawm cov nanoribbons, cov kws tshawb fawb tau tsim ib txoj kev ntsuas micromechanical tshiab uas suav nrog quartz-based length extension resonator (LER) nyob rau hauv qhov chaw xa hluav taws xob hluav taws xob microscopy (TEM) tuav. Txoj kev no tau tso cai rau kev ntsuas siab los ntawm kev kwv yees qhov sib npaug ntawm lub caij nplooj ntoo hlav tsis tu ncua ntawm nanoribbons raws li kev hloov pauv hauv LER qhov zaus resonance.

Los ntawm kev tshem tawm cov txheej txheej sab nraud ntawm MoS2 multilayer siv lub taub hau tungsten, cov kws tshawb fawb tau txais ib txheej MoS2 nanoribbon nrog lub rooj zaum rooj zaum ntug. Lawv txiav txim siab qhov dav thiab ntev ntawm nanoribbon los ntawm TEM cov duab thiab siv qhov zaus hloov ntawm LER los xam cov Young's modulus.

Txoj kev tshawb no tau qhia tias Young tus qauv ntawm cov nanoribbons txawv nyob ntawm lawv qhov dav. Rau qhov dav ribbons, lub modulus tseem nyob tas mus li, thaum rau cov ribbons nqaim hauv qab 3nm nyob rau hauv dav, nws nce raws li qhov dav txo. Cov kws tshawb fawb tau suav tias qhov no yog qhov kev sib tw siab dua ntawm cov npoo piv rau sab hauv.

Kev ntsuas kev ua haujlwm ceev tau txhawb nqa lawv cov kev soj ntsuam, qhia tias lub rooj zaum ntug ntawm lub rooj zaum ntawm nanoribbons ua rau muaj zog ntawm ntug zog vim buckling ntawm Mo atoms thiab electron hloov mus rau S atoms.

Nkag siab txog cov khoom siv kho tshuab ntawm MoS2 nanoribbons muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau kev tsim cov nanoscale, ultra-thin mechanical resonators. Cov kev tshawb pom no tuaj yeem ua rau txoj hauv kev rau kev txhim kho nanosensors kev koom ua ke rau hauv cov khoom siv niaj hnub, xws li smartphones thiab watches, ua kom muaj kev saib xyuas lub sijhawm tiag tiag ntawm ib puag ncig thiab muab cov lej muaj txiaj ntsig rau kev nkag siab ntawm saj thiab tsw.

Tau qhov twg los: Chunmeng Liu et al, Stiffer Bonding of Armchair Edge in Single-Layer Molybdenum Disulfide Nanoribbons, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202303477 ib