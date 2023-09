Yuav Ua Li Cas Kub Kub Kub Ua Rau Cov Ecosystems: Ib Qhov Zoo Tshaj Ntawm Decomposition

By

Cov cua sov uas cuam tshuam nrog kev hloov pauv huab cua yuav tsum muaj kev cuam tshuam loj rau cov ecosystems ntuj. Txawm hais tias qee qhov kev hloov pauv, xws li kev hloov pauv ntawm cov tsiaj txhu, tej zaum yuav ncaj nraim, lwm tus yuav nyuaj dua thiab ncav cuag. Tshwj xeeb, qhov decomposition ntawm cov nroj tsuag khib nyiab plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov khoom noj khoom haus thiab cov pa roj carbon cia hauv ecosystems. Kev nkag siab txog qhov decomposition npaum li cas cuam tshuam los ntawm qhov kub thiab txias thiab lwm yam tseem ceeb yog li ntawd tseem ceeb.

Kev tshawb fawb tsis ntev los no coj los ntawm ecologists los ntawm Holden Arboretum tso lub teeb ntawm kev sib cuam tshuam ntawm cov nroj tsuag, microbes, thiab qhov kub thiab txias hauv kev hloov pauv decomposition tus nqi hauv ib puag ncig ntuj. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Functional Ecology, ua raws li kev ua haujlwm dhau los uas tau tshuaj xyuas cov teebmeem ntawm kev sim ua kom sov rau ntawm thaj chaw. Qhov kev tshawb fawb no tau qhia tias qhov kub thiab txias tau nrawm dua los ntawm kev hloov cov zej zog microbial tab sis qeeb nws los ntawm kev cuam tshuam cov nroj tsuag hauv zej zog.

Txhawm rau txhawm rau tshawb xyuas cov kev cuam tshuam no ntxiv, pab pawg tau ua qhov kev sim hauv qhov chaw uas lawv tau tshuaj xyuas seb qhov kev puas tsuaj puas cuam tshuam rau cov nroj tsuag, microbes, thiab qhov kub thiab txias sib cuam tshuam. Lawv pom tias cov av microbial thiab cov zej zog cog muaj kev cuam tshuam hauv txoj hauv kev tseem ceeb. Piv txwv li, lub xub ntiag ntawm ib tug qeeb-decomposing nyom hom poob decomposition, tab sis qhov no tshwm sim tsuas yog pom thaum tej microbes nyob rau hauv cov av. Interestingly, thaum cov av microbes tau raug cua sov, muaj ntau ntawm cov nyom qeeb-decomposing tsis qeeb decomposition. Qhov no qhia tau hais tias lub zej zog microbial tau hloov pauv hauv kev ua kom sov uas ua rau nws zoo dua los daws cov kev nplua nuj ntawm qee hom nroj tsuag.

Cov kev tshawb pom no qhia txog qhov nyuaj ntawm kev sib cuam tshuam ntawm kev ua kom sov, cov zej zog cog, thiab cov zej zog microbial hauv kev txiav txim siab decomposition. Lawv hais txog qhov yuav tsum tau xav txog ntau yam txheej txheem sib koom ua ke txhawm rau nkag siab qhov tshwm sim ntawm kev hloov pauv huab cua ntawm ecosystems. Los ntawm kev nthuav tawm txoj hauv kev sib txawv uas ua kom sov ua rau muaj kev sib txawv ntawm ib puag ncig thiab qhov kev hloov pauv no cuam tshuam nrog ib leeg, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm kev hloov pauv huab cua hauv ntiaj teb. Qhov kev paub no yog qhov tseem ceeb rau kev tsim cov tswv yim zoo los txo qis thiab hloov mus rau qhov cuam tshuam ntawm qhov kub thiab txias ntawm ecosystems.

