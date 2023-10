Kev nkag siab tshiab rau kev lees paub ntawm MERRA-2 Aerosol Optical Thickness Dataset hauv Suav teb

Cov kws tshawb fawb los ntawm Aerospace Information Research Institute (AIR) ntawm Tuam Tshoj Academy of Sciences tsis ntev los no tau luam tawm ib qho kev tshawb fawb hauv Atmosphere, uas ua rau pom qhov tseeb ntawm MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) dataset hauv Suav teb. Cov ntaub ntawv no, hu ua Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications version 2, yog qhov tseem ceeb rau kev tshawb fawb txog huab cua, kev ua qauv hauv huab cua, kev saib xyuas huab cua zoo, thiab kev tshawb fawb ib puag ncig.

Ib qho ntawm cov teeb meem uas tau ntsib hauv kev lees paub ntawm MERRA-2 AOT dataset nyob rau hauv Suav teb yog qhov tsis sib xws thiab sib cais ntawm Aerosol Robotic Network (AERONET) hauv cheeb tsam. Yuav kom kov yeej qhov no, cov kws tshawb fawb tau tsim National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network (SIAVNET). Lub network no lub hom phiaj los txhim kho cov txheej txheem validation thiab muab kev nkag siab ntau dua rau hauv cov ntaub ntawv kev ua tau zoo.

Cov txiaj ntsig tau lees paub los ntawm SIAVNET tau nthuav tawm cov kev tshawb pom nthuav dav txog qhov tseeb ntawm MERRA-2 AOT dataset nyob rau hauv ntau yam xwm txheej. Cov ntaub ntawv qhia pom qhov tseeb dua thaum AOT tsawg dua 1.0, nrog txoj kab nqes ntawm 0.712 thiab tus nqi R-squared ntawm 0.584. Txawm li cas los xij, qhov feem pua ​​​​ntawm cov ntaub ntawv sib ntsib raws li Kev Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Ntiaj Teb (GCOS) qhov xav tau yam tsawg kawg nkaus yog qis dua 60%, qhia tias xav tau kev txhim kho ntxiv.

Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb qhia tias qhov zoo ntawm MERRA-2's AOT simulation nws txawv raws qhov siab thiab lub caij hauv Suav teb. Simulation zoo yog qis dua ntawm qhov siab siab dua piv rau qhov siab qis dua. Tsis tas li ntawd, qhov kev simulation zoo yog nyob ntawm lub caij nyoog, nrog rau qhov kev ua haujlwm qis tshaj plaws thaum lub caij nplooj ntoos hlav. Txawm li cas los xij, qhov ua tau zoo maj mam txhim kho hauv cov caij nyoog hauv qab no, nrog rau qhov zoo tshaj plaws pom nyob rau lub caij ntuj no. Lub xub ntiag ntawm cov plua plav aerosol thaum lub caij nplooj ntoos hlav tuaj yeem ua rau qhov kev simulation qis dua.

Kev siv dag zog siv tau los ntawm SIAVNET yog qhov tseem ceeb rau kev ua kom ntseeg tau ntawm MERRA-2 AOT dataset hauv Suav teb. Cov kev tshawb pom no ua rau cov kws tshawb fawb kom nkag siab zoo dua cov ntaub ntawv cov kev txwv, tshwj xeeb hauv cov cheeb tsam uas muaj qhov sib txawv aerosol loading thiab qhov siab, nrog rau kev hloov pauv raws caij nyoog. Kev tshawb fawb txog huab cua tseeb, kev ua qauv hauv huab cua, kev saib xyuas huab cua zoo, thiab kev tshawb fawb ib puag ncig tuaj yeem ua tiav nrog kev nkag siab zoo dua ntawm cov ntaub ntawv kev ua haujlwm hauv cheeb tsam.

