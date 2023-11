Crocodiles: Tshawb nrhiav kev nplua nuj thiab ntau haiv neeg keeb kwm Evolutionary

By

Crocodiles, nrog rau lawv cov tsos zoo nkauj thiab cov tsiaj qus, tau ntxim nyiam cov kev xav ntawm tib neeg rau ntau pua xyoo. Tab sis muaj ntau yam ntxiv rau cov tsiaj qub qub tshaj li qhov muag pom. Cov kev tshawb fawb tshawb fawb tsis ntev los no tau pom qhov teeb meem ntawm keeb kwm kev hloov pauv thiab nthuav dav ntawm crocodiles, nthuav tawm cov kev xav tsis thoob uas tawm tsam peb cov kev xav ua ntej txog cov tsiaj reptiles.

Keeb kwm thiab tsiv teb tsaws:

Crocodile evolution tuaj yeem taug qab tau ntau lab xyoo, thaum lub sijhawm uas dinosaurs roamed lub ntiaj teb. Cov kev tshawb fawb tshiab tshaj tawm qhia tias cov pab pawg loj ntawm cov crocodilians niaj hnub, uas suav nrog cov khej thiab cov nquab, tau tshwm sim thawj zaug hauv Tebchaws Europe nyob ib ncig ntawm 145 lab xyoo dhau los. Los ntawm qhov ntawd, lawv tsiv teb tsaws thiab kis mus rau ntau qhov chaw hauv ntiaj teb.

Interestingly, kev sib cais ntawm crocodiles thiab alligators tshwm sim nyob rau hauv North America, tso cai rau crocodiles mus venture deb thiab dav, siv lawv kam rau ua rau dej ntsev. Tsis zoo li cov tsiaj nyeg, uas nyob hauv thaj chaw dej tshiab, crocodiles tau muaj peev xwm ua kom muaj ntau qhov chaw nyob, suav nrog dej hiav txwv tropical. Qhov kev muaj peev xwm hla dej ntsev tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv lawv txoj kev faib thoob ntiaj teb.

Kev hloov pauv ntau yam:

Raws li kev ntseeg nrov, crocodiles tseem tsis tau hloov pauv txij li lub sijhawm ntawm dinosaurs. Cov pov thawj Fossil qhia txog ntau hom kab mob khees xaws nrog ntau yam kev ua neej sib txawv thiab hloov pauv. Qee cov crocodiles thaum ub yog cov tsiaj txhu loj heev uas raug tua ntawm cov dinosaurs, thaum lwm tus yog me me thiab dav hlau-ko taw, noj cov kab thiab lwm yam tsiaj me.

Tsis tas li ntawd, muaj txawm tias herbivorous crocodiles nrog cov hniav tshwj xeeb rau zom cov nroj tsuag - ib qho kev npaj txhij txog rau cov tsiaj reptiles. Cov kev sim evolutionary ua los ntawm crocodiles thiab lawv cov txheeb ze ua rau muaj kev sib txawv zoo kawg ntawm cov qauv thiab kev ua neej. Qhov no sawv hauv qhov sib txawv me me rau qhov txwv ntau ntawm kev ua neej uas nthuav tawm los ntawm cov crocodiles niaj hnub.

Slowing:

Ib qho tseem ceeb ntawm kev hloov pauv ntawm crocodile yog lawv qhov kev loj hlob qeeb - qhov kev hloov pauv uas ua rau lawv sib nrug ntawm lawv cov txheeb ze nyob deb, cov noog. Nws tau ntseeg yav dhau los tias tus yam ntxwv no tau tsim thaum crocodiles hloov mus rau kev ua neej hauv dej. Txawm li cas los xij, kev tshawb pom tsis ntev los no tawm tsam qhov kev xav no.

Qhov kev tshawb pom ntawm ib tug crocodilian cov txheeb ze uas muaj nyob rau 220 lab xyoo dhau los, ntev ua ntej crocodiles tau txais kev ua neej nyob hauv dej, qhia tias kev loj hlob qeeb qeeb txawm tias nyob rau hauv av crocodilians. Cov kws tshawb fawb tseem tab tom nthuav tawm cov laj thawj thiab ib puag ncig ib puag ncig uas ua rau qeeb qeeb metabolism hauv cov crocodiles thaum ntxov.

Nws yog intriguing kom nco ntsoov tias thaum crocodiles tau txais ib tug qeeb txoj kev loj hlob, dinosaurs, lawv contemporaries, muaj ib tug txawv kiag li mus kom ze, tus yam ntxwv ntawm kev loj hlob sai. Qhov sib txawv tseem ceeb no tau txuas ntxiv mus rau ntau lab xyoo, cais cov kab mob khees xaws los ntawm avian.

Unraveling lub Mysteries:

Cov kev tshawb fawb tshawb fawb tsis ntev los no muab kev pom rau hauv keeb kwm kev hloov pauv txawv txawv ntawm crocodiles, qhia txog lawv cov kev hloov pauv thiab kev sib kis thoob ntiaj teb. Cov kws tshawb fawb txuas ntxiv mus rau qhov paub tsis meej nyob ib puag ncig crocodile evolution, siv zog kom nkag siab txog yam uas ua rau lawv lub neej yav dhau los.

Los ntawm kev soj ntsuam zoo ntawm cov ntaub ntawv fossil thiab kev tshuaj xyuas nruj, peb tau nkag siab tob txog cov tsiaj reptiles thiab lawv qhov chaw nyob hauv lub ntiaj teb ntuj. Txoj kev taug kev evolutionary ntawm crocodiles yog ib qho pov thawj rau qhov kev xav ntawm lub neej ntau haiv neeg thiab cov txheej txheem sib txawv uas tau ua rau peb lub ntiaj teb zoo li ntau lab xyoo.

FAQ:

Q: Ua li cas crocodiles kis thoob ntiaj teb?

A: Crocodiles muaj peev xwm kis tau thoob ntiaj teb vim lawv kam rau dej ntsev, tso cai rau lawv hla lub cev dej ntsev thiab ua kom muaj ntau haiv neeg nyob.

Q: Puas yog crocodiles ib txwm muaj kev loj hlob qeeb?

A: Cov kev tshawb pom tsis ntev los no qhia tias kev loj hlob qeeb nyob hauv cov khej txawm tias ua ntej lawv tau txais kev ua neej nyob hauv dej. Cov laj thawj meej tom qab qhov qeeb qeeb metabolism tseem tab tom tshawb nrhiav.

Q: Ua li cas crocodiles hloov zuj zus txawv ntawm cov noog?

A: Thaum crocodiles tau txais lub tswv yim kev loj hlob qeeb, cov noog (cov txheeb ze ze tshaj plaws ntawm crocodiles) tau tsim lub tswv yim loj hlob sai. Qhov sib txawv tseem ceeb no tau txuas ntxiv mus rau ntau lab xyoo.

Q: crocodilians tuaj qhov twg?

A: Lub hauv paus chiv keeb ntawm crocodilians tuaj yeem taug qab mus rau qhov tam sim no Europe niaj hnub. Kev sib cais ntawm tus nab thiab khej poj koob yawm txwv tau tshwm sim hauv North America, ua rau muaj kev faib tawm sib txawv. Alligators feem ntau nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas, thaum crocodiles tau colonized Africa, Asia, thiab Oceania.

Qhov chaw:

- "Cov keeb kwm biogeographic ntawm neosuchian crocodiles thiab qhov cuam tshuam ntawm cov dej qab ntsev hloov pauv" (Royal Society Open Science)

- "Lub hauv paus ntawm kev loj hlob qeeb ntawm crocodilian qia kab" (Tam sim no Biology)