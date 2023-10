Asteroid 33 Polyhymnia: Ib Qhov Chaw Tsis Paub thiab Ultra-Dense

Cov kws tshawb fawb ntawm University of Arizona hauv Tucson tau tshawb pom qhov tsis txaus ntseeg thaum kawm asteroid 33 Polyhymnia. Lub asteroid no, muaj npe tom qab Greek muse ntawm cov nkauj dawb ceev, tau ua rau muaj kev txaus siab ntawm astrophysicists vim nws qhov ntom ntom ntom. Qhov tseeb, 33 Polyhymnia yog tuab heev uas cov kws tshawb fawb xav tias nws yuav muaj cov ntsiab lus uas tsis pom nyob rau ntawm lub rooj zaum.

Qhov muaj peev xwm ntawm asteroids muaj cov ntsiab lus tsis paub hauv ntiaj teb yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb rau cov neeg koom nrog hauv qhov chaw mining endeavors. Tuam txhab uas muag txaus siab nyob rau hauv mining asteroids rau precious hlau zoo li kub yuav pom lub hav zoov ntawm cov ntsiab lus no heev intriguing.

Hauv kev tshawb fawb luam tawm nyob rau hauv European Physical Journal Plus, cov kws tshawb fawb tau faib 33 Polyhymnia ua ib qho khoom siv ultradense (CUDO) thiab pom tias nws muaj qhov ntsuas qhov ceev siab dua li txhua yam paub hauv ntiaj teb. Lawv kwv yees tias lub hnub qub no tuaj yeem tsim los ntawm cov ntsiab lus superheavy yav dhau los tsis pom los ntawm tib neeg.

Qhov ntom ntawm cov ntsiab lus hypothetical yuav ntau dua li ntawm Osmium, uas tam sim no yog qhov ntom ntom uas paub tias muaj cov khoom ruaj khov. Nrog rau tus lej atomic ntawm ib ncig ntawm 164, cov ntsiab lus no yuav dhau Osmium hauv qhov ntom.

Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Arizona tau tshawb xyuas cov khoom ntawm cov ntsiab lus nrog cov lej atomic siab dua li cov lus nyob hauv lub sijhawm. Txawm hais tias lawv tau tshuaj xyuas cov ntsiab lus zoo li Osmium thiab lwm yam uas tau tsim tawm nrog cov lej atomic siab dua, lawv nrhiav tsis tau ib qho uas muaj qhov ntom ntom uas tuaj yeem suav rau qhov kev soj ntsuam ntawm 33 Polyhymnia.

Cov kws tshawb fawb tau hais tias yog tias cov ntsiab lus superheavy ruaj khov txaus, lawv tuaj yeem muaj nyob hauv cov cores ntawm cov asteroids ntom ntom xws li 33 Polyhymnia. Qhov no qhib qhov muaj txiaj ntsig zoo rau kev tshawb nrhiav ntxiv thiab kev nkag siab txog qhov muaj pes tsawg leeg ntawm asteroids hauv peb lub hnub ci.

NASA txoj kev siv zog tsis ntev los no los kawm thiab tau txais cov qauv los ntawm lub hnub qub raws li University of Arizona qhov kev tshawb pom. Qhov kev vam meej rov qab los ntawm thawj zaug asteroid qauv los ntawm lub hnub qub Bennu, nrog rau kev tso tawm ntawm Psyche spacecraft los kawm txog cov hlau asteroid Psyche, qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb xyuas lub cev saum ntuj ceeb tsheej no. Cov haujlwm no tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau kev tsim thiab muaj pes tsawg leeg ntawm asteroids, ua kom pom kev ntawm keeb kwm ntawm peb lub hnub ci.

Qhov chaw:

- Cov kws tshawb fawb University of Arizona, European Physical Journal Plus