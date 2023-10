Ntuj Kev Ua Phem Siab Tshaj: Cov Kab Tsuag Ntawm Qhov Chaw Junk Pom nyob hauv lub ntiaj teb Stratosphere

Cov kws tshawb fawb soj ntsuam cov ntaub ntawv sau los ntawm lub dav hlau tshawb fawb nyob rau hauv lub stratosphere tau ua ib qho kev xav tsis thoob - cov khoom me me ntawm cov hlau thiab cov kab txawv ntawm cov khoom pov tseg. Kev tshawb fawb, ua los ntawm National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), nrog rau Purdue University thiab University of Leeds, pom txhuas thiab lwm yam hlau embedded nyob rau hauv kwv yees li 10% ntawm cov hais nyob rau hauv lub stratosphere. Ntawm cov ntsiab lus xav tsis thoob tshaj plaws yog niobium thiab hafnium, uas yog cov ntsiab lus tsis tshua muaj tsis tshua pom nyob hauv thaj tsam ntawm huab cua. Qhov tsis meej ntawm lawv lub hauv paus chiv keeb tau daws tau thaum cov ntsiab lus tau taug qab rov qab mus rau satellites thiab foob pob ua ntxaij boosters, uas siv lawv nyob rau hauv tshav kub-resistant, high-kev ua tau zoo alloys.

Cov kev tshawb fawb siv cov cuab yeej tshwj xeeb hu ua PALMS (Particle Analysis los ntawm Laser Spectrometry) tau teeb tsa rau ntawm lub dav hlau tshawb fawb los sib sau ua ke thiab tshuaj ntsuam xyuas cov huab cua ib leeg. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv Proceedings of the National Academy of Sciences, aims to study aerosol particles in the stratosphere. Lub stratosphere, txheej thib ob ntawm lub ntiaj teb huab cua, yog lub tsev rau txheej ozone, uas tiv thaiv lub ntiaj teb los ntawm teeb meem ultraviolet teeb.

Thaum cov pa phem los ntawm qhov chaw khib nyiab yuav zoo li me me, nrog ntau tshaj 5,000 satellites launched nyob rau hauv tsib lub xyoos dhau los thiab qhov kev cia siab ntawm feem ntau ntawm lawv nws thiaj li rov nkag mus rau hauv huab cua, nws yuav tsum nkag siab tias qhov no yuav cuam tshuam li cas rau stratospheric aerosols. OrbitingNow, ib lub koom haum uas taug qab cov khoom nyob hauv qhov chaw sab nrauv, tam sim no saib txog 8,000 yam khoom nyob rau hauv lub ntiaj teb qis orbit uas thaum kawg yuav kub hnyiab hauv huab cua.

Qhov kev tshawb fawb no qhia txog qhov tsis pom qhov cuam tshuam ntawm kev tshawb nrhiav qhov chaw ntawm lub ntiaj teb ib puag ncig thiab qhov tseem ceeb ntawm lub luag haujlwm pov tseg ntawm qhov chaw khib nyiab. Kev nkag siab tias qhov chaw khib nyiab cuam tshuam li cas rau peb cov huab cua yog qhov tseem ceeb rau ob qho tib si kev tiv thaiv peb lub ntiaj teb thiab kev txhim kho kom ruaj khov ntawm qhov chaw thev naus laus zis.

