Evolution ntawm kev koom tes ntawm Dynamic Networks

By

Summary : Kab lus no tham txog kev hloov pauv ntawm kev koom tes ntawm kev sib koom tes sib koom tes thiab nws qhov cuam tshuam rau kev sib kis ntawm kev koom tes zoo li altruism. Thaum cov kev tshawb fawb yav dhau los tau tsom mus rau kev koom tes hauv cov qauv kev sib txuas zoo li qub, kab lus no tshawb txog qhov cuam tshuam ntawm lub cev thiab qhov chaw sib txawv ntawm kev hloov pauv hloov pauv hloov pauv. Cov kev tshawb pom qhia tias kev hloov pauv ntawm cov qauv sib txawv hauv lub network tuaj yeem txhawb kev koom tes, txawm tias ib tus neeg sib koom tes yuav cuam tshuam kev koom tes thaum zoo li qub. Tsis tas li ntawd, lub cev heterogeneity nyiam txhawb kev koom tes, thaum spatial heterogeneity inhibits nws. Cov txiaj ntsig no qhia tau tias cov kev sib txuas lus muaj zog ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim cov evolution ntawm prosocial traits, txawm nyob rau hauv tsis muaj ib tug neeg lub koom haum tshaj network qauv.

Kev koom tes yog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg lub neej, thiab kev nkag siab txog nws txoj kev hloov pauv yog qhov tseem ceeb. Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau pom tias cov qauv kev sib txuas lus zoo li qub tuaj yeem pab txhawb kev sib kis ntawm kev koom tes los ntawm kev tsim cov pawg altruistic. Hauv cov pab pawg no, cov neeg koom tes muaj feem cuam tshuam los ntawm lawv cov neeg nyob sib ze, tiv thaiv kev coj noj coj ua los ntawm kev siv dag zog. Txawm li cas los xij, feem ntau ntawm kev sib cuam tshuam hauv ntiaj teb no yog ephemeral thiab raug rau exogenous restructuring, ua rau muaj kev hloov pauv hauv kev sib raug zoo hauv lub sijhawm.

Kawm txog kev coj tus cwj pwm ntawm cov kev sib txuas lus muaj zog tau nyuaj, thiab peb txoj kev paub txog qhov kev hloov pauv hloov pauv tau raug txwv. Tsab ntawv xov xwm no nthuav tawm kev tshuaj ntsuam xyuas kev sib koom tes ntawm kev sib koom tes zoo, xav txog ob qho tib si spatial thiab temporal heterogeneity. Cov kws tshawb fawb qhia tias kev hloov pauv ntawm cov qauv sib txawv hauv lub network tuaj yeem nyiam kev sib kis ntawm kev koom tes, txawm tias txhua tus neeg hauv zej zog yuav cuam tshuam kev koom tes thaum zoo li qub.

Interestingly, txoj kev tshawb no kuj qhia tau hais tias spatial heterogeneity nyiam inhibit kev koom tes, thaum lub sij hawm ntawm lub cev heterogeneity nyiam txhawb nws. Qhov no qhia tau hais tias qhov xwm txheej zoo ntawm cov tes hauj lwm muaj peev xwm muaj kev cuam tshuam loj heev rau kev hloov pauv ntawm kev coj tus cwj pwm, tsis hais tus neeg tswj hwm cov qauv hauv network.

Hauv kev xaus, qhov kev tshawb fawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev kawm kev koom tes ntawm kev sib koom tes dynamic. Nws qhia tau hais tias kev hloov pauv ntawm kev koom tes tsis yog los ntawm cov qauv ntawm tib neeg kev sib raug zoo nkaus xwb tab sis kuj los ntawm lawv lub cev thiab lub cev dynamics. Cov kev tshawb pom no ua rau muaj kev nkag siab tob dua ntawm cov txheej txheem uas ua rau muaj kev tshwm sim thiab kev sib kis ntawm kev sib koom tes hauv tib neeg lub neej.

Qhov chaw:

- Cov ntawv xov xwm: "Evolution of Cooperation on Dynamic Networks" (Tsis muaj URL muab)