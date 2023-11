Astronomers soj ntsuam qhov tsis tau muaj dhau los ntawm Cosmic Explosion nrog Astonishing Brightness

Ib pab neeg ntawm astronomers tsis ntev los no tau pom ib qho kev tshwm sim txawv tshaj plaw uas tau ua rau cov kws tshawb fawb tsis txaus ntseeg thoob ntiaj teb. Qhov tshwm sim tsis tshua muaj no, hu ua luminous sai blue optical transient (LFBOT), tau pom thawj zaug thiab tau tso cov kws tshawb fawb tshawb nrhiav cov lus teb.

Lub LFBOT, lub npe hu ua "Tasmanian Devil," tau tshwm sim nyob rau hauv ib lub galaxy nyob sib ze kwv yees li 1 billion lub teeb xyoo deb ntawm peb lub ntiaj teb. Tsis zoo li supernovas uas maj mam ploj mus dhau lub lis piam lossis ntau lub hlis, LFBOTs sai ncav cuag lawv qhov ci ntsa iab thiab tom qab ntawd poob sai sai hauv hnub.

Tasmanian Dab Ntxwg Nyoog lub luminosity zoo kawg nkaus tau ua rau cov kws tshawb fawb baffled, emitting zog sib npaug rau 100 billion hnub. Astrophysicist Jeff Cooke los ntawm Swinburne University of Technology thiab ARC Center of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) hauv Australia tau hais tias, "Ib qho xwm txheej zoo li no tsis tau pom dua ua ntej."

Txij li thaum xyoo 2018, tsuas yog ib qho ntawm tes ntawm LFBOTs tau pom, txhua yam tshwm sim nyob rau hauv galaxies uas cov hnub qub tau nquag tsim. Lub zej zog astronomical tsis paub meej txog cov txheej txheem hauv qab no uas tsis tshua muaj tshwm sim.

Tus thawj coj kev kawm Anna YQ Ho, tus pab xibfwb ntawm astronomy ntawm Cornell University, tau piav qhia, "LFBOTs twb yog ib qho xwm txheej txawv txawv, yog li qhov no tseem ceeb dua." Lub hauv paus ntawm qhov loj ntawm lub zog emission tseem tsis paub.

Qhov kev tshawb pom ntawm Tasmanian Dab Ntxwg Nyoog LFBOT thiab nws qhov kev rov ua dua tshiab tau tsa cov lus nug ntxiv rau cov kws tshawb fawb. Qhov kev tshawb pom qhov kev tshawb pom tau tsis ntev los no tau luam tawm hauv phau ntawv Journal Nature. Cov kws tshawb fawb tau siv 15 lub tsom iav zoo nkauj thoob ntiaj teb los nthuav tawm qhov flaring.

FAQ

LFBOT yog dab tsi?

Ib qho LFBOT, los yog luminous ceev xiav optical transient, yog ib hom ntawm cosmic tawg uas ci ci nyob rau hauv xiav lub teeb, ncav cuag nws lub ncov brightness thiab fading nyob rau hauv ib hnub.

LFBOT txawv ntawm supernova li cas?

Tsis zoo li supernovas, uas tuaj yeem siv sij hawm ntau lub lis piam lossis ntau lub hlis kom dim, LFBOTs sai ncav cuag lawv qhov siab tshaj plaws ci ntsa iab thiab tom qab ntawd poob rau hauv luminosity nyob rau lub sijhawm luv luv.

Dab tsi yog qhov tshwj xeeb ntawm Tasmanian Devil LFBOT?

Tasmanian Dab Ntxwg Nyoog LFBOT yog thawj zaug pom ntawm LFBOT pheej rov ua dua. Nws emits ib tug xav tsis thoob lub zog, sib npaug rau 100 billion hnub.

Dab tsi yog lub hauv paus ntawm Tasmanian Devil LFBOT lub zog?

Cov kws tshawb fawb tam sim no tsis paub txog cov txheej txheem hauv qab lub luag haujlwm rau kev tso tawm loj ntawm lub zog nthuav tawm los ntawm Tasmanian Devil LFBOT.