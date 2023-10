Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia tias qee lub hnub qub hauv peb lub hnub ci tuaj yeem tsim los ntawm "cov ntsiab lus hnyav" uas dhau los ntawm cov ntsiab lus teev nyob rau hauv lub sijhawm. Cov asteroids, hu ua compact ultra dense objects (CUDOs), yog denser dua li tej yam tshwm sim nyob rau hauv lub ntiaj teb.

Ib qho ntawm cov CUDOs no yog 33 Polyhymnia, nyob rau hauv lub ntsiab asteroid siv ntawm Mars thiab Jupiter. Qhov ntom ntawm lub asteroid no tau ua rau cov kws tshawb fawb xav paub ntau xyoo, vim tias nws qhov me me tsis suav nrog nws qhov loj heev. Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau hais tias cov teeb meem tsaus ntuj tuaj yeem piav qhia qhov ntom ntom, tab sis txoj kev tshawb fawb tshiab qhia tias cov chav kawm tsis paub txog cov tshuaj lom neeg dhau ntawm lub rooj zaum tuaj yeem ua lub luag haujlwm.

Cov kws tshawb fawb tau sib cav seb cov ntsiab lus hnyav dua li oganesson, lub caij hnyav tshaj plaws ntawm lub rooj zaum, tuaj yeem tshwm sim ib txwm muaj thiab ruaj khov. Cov ntsiab lus superheavy no yog cov xov tooj cua heev thiab lwj hauv milliseconds. Txawm li cas los xij, cov kev tshawb fawb yav dhau los tau qhia tias muaj "cov kob ntawm kev ruaj ntseg" nyob rau hauv lub sij hawm lub sij hawm, qhov twg superheavy ntsiab nrog atomic tooj nyob ze 164 tuaj yeem muaj nyob rau lub sijhawm luv luv yam tsis muaj kev puas tsuaj sai.

Siv cov qauv theoretical hu ua Thomas-Fermi qauv, cov kws tshawb fawb tau suav cov qauv atomic thiab qhov ntom ntawm cov ntsiab lus hypothetical superheavy. Lawv pom tias cov ntsiab lus nrog cov lej atomic ze 164 yuav muaj qhov ntom ntom zoo ib yam li ntawm 33 Polyhymnia. Qhov no qhia tias cov ntsiab lus hnyav, yog tias lawv muaj, tuaj yeem piav qhia qhov ntom ntawm CUDOs.

Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau los txiav txim qhov tseeb muaj pes tsawg leeg ntawm cov asteroids thiab qhov xwm ntawm cov ntsiab lus superheavy. Yog tias paub tseeb, muaj cov ntsiab lus tseem ceeb hauv peb lub hnub ci yuav tsim cov lus nug tshiab txog lawv qhov tsim thiab vim li cas lawv tsis tau pom sab nraum lub hnub qub.

Qhov chaw:

Kawm: European Physical Journal Plus

Lus Txhais: Cov Ntsiab Lus Superheavy - Cov tshuaj hnyav hnyav heev nrog cov lej atomic ntau dua 104.

Txhais: Dark Matter - ib daim ntawv hypothetical ntawm cov teeb meem uas ntseeg tau tias yuav ua ib feem tseem ceeb ntawm tag nrho cov huab hwm coj nyob rau hauv lub ntiaj teb no tab sis tsis cuam tshuam nrog lub teeb los yog lwm yam hluav taws xob hluav taws xob.

Lus Txhais: Compact Ultra Dense Objects (CUDOs) - ib lo lus siv los piav txog asteroids uas yog denser tshaj tej yam tshwm sim nyob rau hauv lub ntiaj teb.

Tau qhov twg los: Live Science