Parasites Manipulate hosts siv cov noob caj noob ces, tshawb nrhiav

By

Cov kws tshawb fawb ntawm RIKEN Center rau Biosystems Dynamics Kev Tshawb Fawb tau nthuav tawm txoj hauv kev zoo siab uas cov kab mob siv los tswj hwm lawv cov tswv: cov noob raug nyiag tau los ntawm kev hloov cov noob kab rov tav. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv Current Biology, qhia tau hais tias parasites muaj peev xwm los tswj tus cwj pwm ntawm tus tswv tsev rau lawv tus kheej ciaj sia taus thiab yug me nyuam.

Ib qho piv txwv ntawm no manipulation yog pom nyob rau hauv horsehair worms. Cov worms no yug hauv dej thiab tso siab rau cov kab dej los thauj lawv mus rau thaj av qhuav. Thaum lawv ncav cuag lawv cov tswv av, xws li kab civliv lossis mantises, cov kab laum tswj xyuas lawv tus cwj pwm kom ntseeg tau tias lawv yuav rov qab mus rau dej, qhov chaw lawv tuaj yeem txuas ntxiv lawv lub neej. Thaum cov kev tshawb fawb yav dhau los tau qhia txog kev siv cov molecular mimicry los ntawm cov kab mob cab, cov txheej txheem tseeb tom qab qhov tshwm sim no tseem tsis tau paub.

Txhawm rau ua kom pom lub ntsiab lus no, cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas cov noob qhia hauv Chordodes horsehair kab mob thaum nws tab tom tswj hwm nws tus tswv tsev mantis. Lawv nrhiav pom tias tus kab mob no tau nthuav tawm ntau dua 3,000 cov noob caj noob ces ntau dua thaum siv, qhia txog kev tsim cov proteins uas cuam tshuam rau tus tswv tsev lub paj hlwb. Hauv qhov sib piv, gene qhia nyob rau hauv lub hlwb mantis tseem tsis hloov pauv piv rau mantises tsis muaj kab mob.

Cov kws tshawb fawb tom qab ntawd tig lawv lub siab rau lub hauv paus chiv keeb ntawm cov noob koom nrog hauv kev tswj hwm tus tswv tsev. Lawv pom tias muaj ntau yam ntawm cov kab mob horsehair worm tau zoo ib yam li cov uas pom hauv mantises. Qhov no qhia tau hais tias cov noob tau txais los ntawm kev hloov cov noob kab rov tav, ib txoj hauv kev uas cov noob tau pauv ntawm cov kab mob yam tsis muaj kev yug me nyuam. Kev hloov cov noob kab rov tav tuaj yeem muaj qhov tshwm sim tseem ceeb ntawm kev hloov pauv, ua rau cov kab mob kom tau txais cov noob tshiab lossis ua haujlwm sai.

Kev soj ntsuam ntxiv txhawb nqa lub tswv yim hais tias cov molecular mimicry pom nyob rau hauv horsehair worms yog tshwm sim los ntawm kab rov tav hloov los ntawm mantises. Cov kws tshawb fawb pom tau tias cov noob tseem ceeb koom nrog hauv kev tswj hwm tus tswv tau sib piv cov neeg hauv mantises, tab sis tsis tuaj lossis txawv ntawm cov kab mob horsehair uas tsis siv mantis hosts. Cov noob caj noob ces, tshwj xeeb tshaj yog cov cuam tshuam nrog neuromodulation, lub teeb nyiam, thiab circadian rhythms, zoo li ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tswj hwm tus tswv.

Kab rov tav hloov mus rau hauv cov noob tau dav pom nyob rau hauv cov kab mob raws li ib tug mechanism rau evolving tshuaj tiv thaiv kab mob. Qhov kev tshawb pom ntawm cov txheej txheem no ntawm cov kab mob multicellular muaj txiaj ntsig zoo rau kev hloov pauv. Cov kws tshawb fawb vam tias yuav siv cov kab plaub hau ua qauv los tshawb xyuas kab rov tav hloov cov noob thiab txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm kev hloov pauv hloov pauv.

Qhov chaw:

- Keeb Kwm Kev Kawm: Biology tam sim no, "Kev hloov pauv cov noob kab rov tav ua rau kev coj tus cwj pwm coj thiab muab kev hloov pauv zais hauv cov kab mob parasitic nematomorph"

- RIKEN Center rau Biosystems Dynamics Research: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/