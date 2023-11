Vampire Stars: Kev vam meej hauv Triple Star Systems

Astrophysics tau ntev tau fascinated los ntawm ntau haiv neeg ntawm cov hnub qub thiab lawv cov cwj pwm txawv. Txawm hais tias qee lub hnub qub nyiam ib leeg nyob ib leeg, lwm tus tsim ua khub lossis txawm pab pawg. Tab sis ntawm ntau yam kev npaj stellar, muaj ib hom peculiar hu ua vampire hnub qub, uas tau pom muaj kev vam meej hauv peb lub hnub qub.

Kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm University of Leeds hauv UK tau pom qhov tshwm sim zoo nkauj no. Los ntawm kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv los ntawm European Space Agency's Gaia satellite, uas tau soj ntsuam ze li ntawm ob billion celestial cov khoom, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom cov pov thawj qhia tias vampire hnub qub, tseem hu ua Be hnub qub, zoo li muaj nyob hauv peb lub hnub qub.

Ua hnub qub yog ib qho ntawm cov hnub qub B, yam ntxwv ntawm lawv txoj kev nrawm nrawm thiab muaj lub voj voos nyob ib puag ncig lawv. Cov hnub qub kub, ci, xiav-dawb feem ntau muaj lwm lub hnub qub ua khub. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tau qhia tias Be hnub qub nthuav tawm tsawg dua tus khub-hnub kos npe piv rau cov hnub qub B niaj hnub.

Txhawm rau tshem tawm qhov tsis paub tseeb no, cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas cov ntaub ntawv sib txawv thiab pom tias Be hnub qub yuav muaj lub hnub qub thib peb hauv lawv lub cev uas ua raws li "vampire paub." Lub xub ntiag ntawm lub hnub qub ntxiv tuaj yeem yuam kom tus khub lub hnub qub nyob ze rau lub hnub qub Be voracious, ua rau nws cov huab cua depletion. Lub hnub qub thib peb, nyob deb dua, tuaj yeem khiav deb ntawm kev tshawb pom, piav qhia lawv qhov tsis muaj nyob hauv cov ntaub ntawv thawj zaug.

Cov kev tshawb pom no qhia txog qhov nyuaj ntawm lub hnub qub tsim thiab evolution, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev kawm tsis yog lub hnub qub binary nkaus xwb tab sis kuj yog lub hnub qub triple. Tus thawj coj tshawb fawb René Oudmaijer sau tseg tias dhau xyoo kaum xyoo dhau los, astronomers tau lees paub qhov tseem ceeb ntawm binarity hauv stellar evolution. Txawm li cas los xij, cov pov thawj qhia tias lub luag haujlwm ntawm lub hnub qub triple yuav tsum tau xav txog tam sim no.

Raws li cov kws tshawb fawb tshawb fawb txuas ntxiv mus tshawb lub ntuj hmo ntuj siv cov thev naus laus zis tshiab zoo li Gaia, nws pom tseeb tias txoj kev kawm ntawm cov hnub qub xav tau ntau qhov kev xav. Kev tshawb pom ntawm vampire hnub qub vam meej nyob rau hauv peb lub hnub qub tshuab muab kev nkag siab ntxiv rau qhov txaus nyiam thiab ntau haiv neeg ntawm peb lub ntiaj teb.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Dab tsi yog vampire hnub qub?

A: Vampire hnub qub, tseem hu ua Be hnub qub, yog ib hom hnub qub uas nrawm nrawm thiab muaj lub voj voog ncig. Lawv raug hu ua vampire hnub qub vim lawv siphon tawm ntawm cov huab cua ntawm lawv tus khub hnub qub.

Q: Cov kev tshawb fawb qhia dab tsi txog vampire hnub qub?

A: Cov kev tshawb fawb pom tias vampire hnub qub, lossis Be hnub qub, zoo li muaj nyob hauv peb lub hnub qub. Cov hnub qub no muaj lub hnub qub thib peb uas yog lub luag haujlwm hauv kev yuam kom tus khub lub hnub qub nyob ze rau lub hnub qub vampire.

Q: Vim li cas txoj kev kawm ntawm peb lub hnub qub tshuab tseem ceeb?

A: Kev kawm tsis yog lub hnub qub binary nkaus xwb tab sis kuj yog lub hnub qub triple yog qhov tseem ceeb rau kev nkag siab txog qhov nyuaj ntawm lub hnub qub tsim thiab kev hloov pauv. Triple lub hnub qub tshuab muab kev nkag siab ntxiv rau ntau haiv neeg ntawm lub ntiaj teb.

Q: Qhov kev tshawb fawb no tau ua li cas?

A: Cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas cov ntaub ntawv los ntawm European Space Agency's Gaia satellite, uas tau soj ntsuam ze li ob txhiab lub ntiaj teb cov khoom saum ntuj ceeb tsheej. Los ntawm kev kawm txog kev txav ntawm Be hnub qub thiab lawv cov phooj ywg nyob rau hmo ntuj, lawv muaj peev xwm txheeb xyuas qhov muaj lub hnub qub thib peb hauv lub cev.

Q: Qhov kev tshawb pom no txhais li cas rau astrophysics?

A: Qhov kev tshawb pom no qhia txog qhov nyuaj ntawm lub hnub qub thiab qhov xav tau rau ntau qhov kev xav hauv astrophysics. Kev nkag siab txog lub luag haujlwm ntawm lub hnub qub triple ntxiv qhov tshiab rau kev kawm txog kev tsim lub hnub qub thiab evolution.