NGC 3156: Qhov Zoo Tshaj Plaws Lenticular Galaxy

Lub Hubble Space Telescope Daim duab ntawm Lub Limtiam qhia txog qhov ntxim nyiam NGC 3156, lub galaxy lenticular uas zaum ntawm lub elliptical thiab lub kauv galaxy. Nyob ze li ntawm 73 lab lub teeb-xyoos deb ntawm lub ntiaj teb nyob rau hauv lub constellation Sextans, NGC 3156 yog lub ntuj ceeb tsheej marvel tsim nyog tshawb nrhiav.

Sextans, lub hnub qub equatorial me uas NGC 3156 nyob, tuav qhov tseem ceeb hauv keeb kwm. Lub npe hu ua sextant, ib qho cuab yeej siv rau kev taw qhia, lub hnub qub no muaj keeb kwm rov qab ntau dua li ntawm xyoo pua 18th. Cov kws tshawb fawb Islamic tau tsim cov astronomical sextants centuries ua ntej navigation sextants tau tsim, siv cov cuab yeej no los ntsuas lub kaum sab xis saum ntuj. Qhov tseem ceeb, Ulugh Beg ntawm Timurid dynasty tau tsim ib qho kev sib deev loj heev nrog lub vojvoog ntawm 36 meters hauv lub xyoo pua kaum tsib hauv Samarkand, Uzbekistan, qhia txog cov kev siv qub ntawm cov cuab yeej siv hnub qub no.

Nyob rau hauv niaj hnub astronomy, sextants tau raug hloov los ntawm cov cuab yeej meej dua siv rau lub hnub qub thiab cov khoom saum ntuj ceeb tsheej. Txawm hais tias qhov kev hloov pauv no, NGC 3156 tau kawm ntau yam, tsom mus rau nws cov pawg globular, tsim lub hnub qub tsis ntev los no, thiab txawm tias muaj kev cuam tshuam ntawm lub qhov dub loj heev ntawm nws qhov chaw, uas tau noj cov hnub qub nyob ib puag ncig.

Ib tug sextant, nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm navigational instruments, yog ib qho tseem ceeb rau kev txiav txim siab latitude thaum lub sij hawm marine thiab aerial navigation. Zoo li ib-rau ntawm ib lub voj voog, qhov cuab yeej precision no siv lub tsom iav raj thiab cov iav tsom iav los ntsuas lub kaum sab xis ntawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej, xws li lub hnub qub lossis lub hli, thiab lub qab ntug. Los ntawm kev soj ntsuam qhov siab ntawm cov celestial lub cev, mariners thiab aviators tuaj yeem txiav txim siab lawv qhov chaw nyob hauv ntiaj teb. Sextants tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev qhia cov chav kawm thoob plaws qhov loj thiab tsis muaj cim ntawm ntug hiav txwv lossis ntuj.

NGC 3156 muab ib qho kev pom mesmerizing rau hauv qhov kev xav ntawm lub ntiaj teb. Los ntawm kev sib txuas qhov tseem ceeb ntawm keeb kwm nrog kev tshawb pom niaj hnub no, lub galaxy lenticular txuas ntxiv ua rau cov kws tshawb fawb nyiam thiab txhawb kev tshawb nrhiav ntxiv ntawm cosmos.

