Kev Tiv Thaiv Kev Ua Haujlwm rau cov neeg laus laus: Txhim kho lub neej zoo thiab tiv thaiv cov leeg nqaij

Raws li peb muaj hnub nyoog, nws tseem ceeb dua los ua qhov tseem ceeb ntawm kev ua kom lub cev muaj zog thiab kev noj qab haus huv kom tswj tau peb lub peev xwm ua haujlwm txhua hnub yam tsis muaj lub cev qaug zog. Kev ua haujlwm ntawm lub cev thaum peb laus zuj zus tsis tsuas yog txhim kho peb lub neej zoo xwb tab sis kuj tso cai rau peb txuas ntxiv tsim kev nco tshwj xeeb nrog peb cov neeg hlub. Ib txoj hauv kev zoo ntawm kev tswj lub cev ua haujlwm thiab tiv thaiv lub hnub nyoog ntawm cov leeg nqaij yog kev kawm tiv thaiv.

Kev cob qhia kev tawm tsam, tseem hu ua kev cob qhia lub zog, suav nrog kev ua haujlwm uas tawm tsam cov leeg kom kov yeej kev tawm tsam. Nws tuaj yeem siv ntau hom thiab tuaj yeem ua tus kheej kom haum rau tus neeg xav tau kev pab raws li lawv muaj hnub nyoog. Kev koom tes nrog kev cob qhia kev tawm tsam rau hauv peb cov kev tawm dag zog tuaj yeem pab tiv thaiv qhov poob qis hauv cov leeg nqaij thiab qhov loj uas tshwm sim nrog hnub nyoog, hu ua sarcopenia. Sarcopenia yog txuam nrog kev pheej hmoo ntawm kev poob, kab mob plawv, kab mob metabolic, thiab lwm yam teeb meem kev noj qab haus huv.

Kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia tias cov leeg nqaij tsis muaj zog yog qhov tseem ceeb ua rau sarcopenia. Yog li ntawd, kev siv ib qho kev tiv thaiv-kev cob qhia kom zoo uas tsom rau kev txhim kho lub zog yog qhov tseem ceeb hauv kev sib ntaus los yog thim rov qab qhov kev poob qis no. Kev cob qhia lub zog tsis tu ncua nrog qhov hnyav nruab nrab mus rau qhov hnyav tau pom tias muaj txiaj ntsig zoo hauv kev tiv thaiv sarcopenia thiab pom tias muaj kev nyab xeeb thaum ua kom raug. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau nrhiav kev taw qhia los ntawm cov kws tshaj lij, xws li cov kws qhia tus kheej lossis cov kws paub txog kev siv zog thiab kev kho kom zoo, kom paub meej cov qauv tsim nyog thiab cov txheej txheem.

Raws li National Strength and Conditioning Association, cov neeg laus yuav tsum koom nrog kev cob qhia lub zog ob mus rau peb hnub hauv ib lub lis piam. Kev tawm dag zog yuav tsum suav nrog kev tawm dag zog uas muaj ntau lub pob qij txha rau ib pawg leeg loj, nrog rau 12 txog 50 rov ua dua ib zaug. Qhov kev siv zog yuav tsum tau teem caij nruab nrab ntawm 85% mus rau 24% ntawm tus neeg ib-repetition siab tshaj plaws. So rau ob mus rau peb feeb ntawm kev teeb tsa raug pom zoo, tso cai rau lub sijhawm rov qab txaus. Nws tau pom zoo tias cov neeg laus ua txoj haujlwm no ob mus rau peb hnub hauv ib lub lis piam, nrog 48 mus rau XNUMX teev ntawm kev sib tham.

Ua raws li cov kev kawm tiv thaiv-kev cob qhia uas haum rau koj tus kheej cov kev xav tau thiab cov hom phiaj tuaj yeem txhim kho lub zog thiab txhawb kev noj qab haus huv cov leeg thiab pob txha thaum koj muaj hnub nyoog. Thaum cov lus qhia saum toj no muab lub moj khaum, kev sab laj nrog tus kws tshaj lij yuav tso cai rau kev tawm dag zog tus kheej ntau dua. Kev qhia ua ntej kev tiv thaiv tsis yog tsuas yog txhawb cov leeg nqaij xwb tab sis kuj txhim kho tag nrho lub neej zoo thiab qhov tseem ceeb hauv cov neeg laus.

