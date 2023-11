SpaceX's Starlink Group 6-26 Lub Hom Phiaj: Revolutionizing Internet Communication

By

SpaceX tau teeb tsa nws lub hom phiaj Starlink Group 6-26, xa 23 Starlink v2 Mini satellites nyob rau hauv lub foob pob hluav taws Falcon 9. Qhov kev cia siab heev yuav tshwm sim ntawm Space Launch Complex 40 (SLC-40), nyob ntawm Cape Canaveral Space Force Station hauv Florida. Nrog rau lub luag haujlwm no, SpaceX lub hom phiaj los nthuav dav nws lub ntiaj teb kev sib txuas lus hauv internet satellite constellation, hu ua Starlink.

Starlink constellation yog tsim los muab kev pabcuam internet ceev thiab txhim khu kev qha rau cov cheeb tsam uas tam sim no tsis muaj kev nkag mus rau hauv av. Los ntawm kev xa cov satellites mus rau hauv qis-Earth orbit (LEO), SpaceX tuaj yeem kov yeej cov kev txwv ntawm kev siv internet ib txwm muaj, xws li tsis muaj kev ntseeg siab thiab cov nqi siab. Nrog rau kwv yees li 5,034 satellites twb nyob rau hauv orbit tom qab tso tawm no, Starlink tab tom taug kev los xa cov kev pab cuam nyob ze rau ntiaj teb.

Tab sis dab tsi ua rau Starlink satellites sib nrug? Txhua Starlink v2 Mini satellite hnyav txog 307 kg thiab nta ib qho compact, tiaj tus vaj huam sib luag tsim. Qhov kev tsim kho tshiab no tso cai rau SpaceX ua kom muaj peev xwm them nyiaj ntau tshaj plaws, ua kom muaj txog li 60 satellites ib zaug. Nruab nrog cov thev naus laus zis kev sib txuas lus, suav nrog cov kav hlau txais xov theem theem thiab cov kab hluav taws xob sib txuas lus sib txuas lus, cov satellites no ua kom muaj kev sib txuas siab bandwidth, qis-latency txuas.

Tsis tas li ntawd, Starlink satellites suav nrog kev tswj hwm kev sib tsoo ntawm kev zam kev sib tsoo, siv lub US Department of Defense cov khib nyiab nrhiav cov ntaub ntawv mus rau kev nyab xeeb hauv qhov chaw. Lawv kuj tau nruab nrog Hall-effect krypton-powered ion thrusters rau tswj txoj haujlwm orbital, orbit raising thiab txo qis, thiab deorbiting thaum kawg ntawm lawv lub neej ua haujlwm.

Starlink tsis nres ntawm v2 Mini satellites. SpaceX muaj cov phiaj xwm rau ntau tshaj v2 satellites, uas yuav raug tso tawm hauv lub tsheb Starship. Cov satellites loj dua no yuav muab cov bandwidth ntau dua, nrawm dua, thiab ua haujlwm tau zoo dua. Lawv yuav tsis tsuas yog hloov pauv kev sib txuas hauv Is Taws Nem tab sis kuj tseem ua haujlwm hauv xov tooj ntawm tes, muab kev pabcuam thoob ntiaj teb rau cov neeg siv xov tooj ntawm tes.

Nrog rau nws qhov kev xav tau Starlink, SpaceX lub hom phiaj los tsim cov txiaj ntsig txhua xyoo ntawm $ 30-50 billion, uas yuav yog qhov tseem ceeb rau kev pab nyiaj rau yav tom ntej, suav nrog kev txhim kho Starship thiab tsim Mars Base Alpha. Raws li Starlink txuas ntxiv mus, nws xav tias yuav hloov pauv txoj hauv kev peb txuas thiab sib txuas lus, coj mus rau lub sijhawm tshiab ntawm kev siv internet rau txhua tus.

FAQ

Lub hom phiaj ntawm SpaceX Starlink Group 6-26 lub hom phiaj yog dab tsi?

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm lub luag haujlwm no yog txhawm rau xa 23 Starlink v2 Mini satellites mus rau hauv lub ntiaj teb qis qis, nthuav dav SpaceX txoj kev sib txuas lus hauv internet satellite constellation.

Starlink muab kev nkag mus rau hauv internet li cas rau cov cheeb tsam uas muaj kev sib txuas tsawg?

Starlink's low-Earth orbit constellation enables xa cov kev pabcuam hauv internet ceev thiab qis qis rau cov cheeb tsam uas cov kev sib txuas hauv av ib txwm tsis ntseeg, tsis muaj, lossis kim.

Dab tsi ua rau Starlink satellites tshwj xeeb?

Lub Starlink v2 Mini satellites muaj cov qauv tsim, lub vaj huam sib luag tiaj tus uas tso cai rau SpaceX tso tawm ntau lub satellites hauv ib lub hom phiaj. Lawv tau nruab nrog kev sib txuas lus thev naus laus zis, kev tswj hwm kev sib tsoo tsis sib xws, thiab krypton-powered ion thrusters.

Cov phiaj xwm yav tom ntej rau Starlink yog dab tsi?

SpaceX tab tom tsim loj v2 satellites uas yuav raug tso tawm ntawm Starship launch tsheb. Cov satellites no yuav muab ntau dua bandwidth, nce ceev, thiab txhim kho kev ua tau zoo, thaum tseem ua hauj lwm raws li xov tooj ntawm tes rau ntiaj teb xov tooj ntawm tes kev pab them nqi.