Nqa Qhov Zoo Tshaj Plaws ntawm Cosmos rau Kenya Cov Me Nyuam

By

Kenyan astronomer Susan Murabana tab tom ua lub luag haujlwm los qhia cov menyuam yaus hauv cov zej zog nyob deb nroog tias kev tshawb fawb yog rau txhua tus. Nrog nws tus txiv, tus kws yees duab Daniel Chu Owen, Murabana taug kev mus rau cov zej zog no nrog lub koob yees duab thiab lub dav hlau dav hlau, qhia txog 300 tus menyuam txog hnub qub thiab ntiaj chaw. Cov phiaj xwm no tau txais nyiaj los ntawm kev mus ncig ua si uas txhawb nqa Kev Mus Ncig Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb, kev lag luam sib raug zoo tsim los ntawm Murabana los qhia thiab txhawb cov tub ntxhais hluas txog hnub qub thiab kev tshawb fawb.

Qhov tsis muaj kev nkag mus rau telescopes thiab planetariums yog ib qho kev sib tw los ntawm ntau tus menyuam yaus hauv Kenya. Murabana vam tias cov kev paub dhau los no yuav nthuav dav lawv lub qab ntug thiab nthuav lawv txoj kev xav thoob ntiaj teb. Los ntawm kev qhia cov menyuam yaus rau qhov kev xav ntawm lub cosmos, nws lub hom phiaj los txhawb thiab ua rau lawv xav paub txog lub ntiaj teb thiab cov cib fim uas nyob dhau Kenya.

Source: Tus Saib Xyuas

Hais txog Niam Txiv Tuag Tus Nqi Los Ntawm Kev yug me nyuam

Huston-Tillotson University, ib lub tsev kawm ntawv Dub keeb kwm hauv Austin, Texas, tau pib Boldly BLUE txoj haujlwm los daws cov niam txiv tuag siab hauv lub xeev, tshwj xeeb ntawm cov poj niam Dub. Lub hom phiaj yog txhawm rau cob qhia doulas, midwives, thiab lactation advisers los muab kev txhawb nqa tseem ceeb thaum lub sijhawm yug menyuam.

Los ntawm kev ua kom muaj ntau haiv neeg thiab muaj cov kws paub txog kev yug menyuam hauv Central Texas, lub tsev kawm ntawv vam tias yuav txhim kho kev nkag mus rau kev coj noj coj ua thiab kev saib xyuas tas li rau cov neeg yug menyuam. Qhov kev zov me nyuam yuav pib tsom mus rau kev cob qhia doulas, nrog rau cov phiaj xwm nthuav dav rau cov kws pab tswv yim lactation thiab midwives hauv xyoo tom ntej. Kev muab cov kev pabcuam no yam tsis tau them nqi yuav pab xyuas kom cov tib neeg tuaj yeem nkag mus rau kev txhawb nqa uas lawv xav tau thaum cev xeeb tub thiab yug menyuam.

Source: KUB

Hloov cov roj teeb tuag rau hauv cov peev txheej ruaj khov

Rov ua dua cov roj teeb tuag tuaj yeem tuav tus yuam sij rau kev tsim cov roj teeb kom ruaj khov rau kev hloov hluav taws xob huv. Cov kev cai lij choj hauv Tebchaws Europe tau thawb kom muaj roj teeb rov ua dua tshiab, uas tuaj yeem txo qhov cuam tshuam ib puag ncig ntawm kev tsim cov roj teeb los ntawm kev txo qis qhov xav tau ntawm kev siv mining thiab txo cov khoom pov tseg.

Yav dhau los, lithium-ion roj teeb rov ua dua tau raug txwv thiab nyuaj. Txawm li cas los xij, cov kev cai tshiab hauv Tebchaws Europe tau tswj hwm kev sau thiab rov ua dua ntawm lithium-ion roj teeb los ntawm lub tsheb fais fab, e-bikes, thiab lub zog cia. Cov kev cai kuj suav nrog cov hom phiaj hlau rov qab nruj heev. Cov kev cai no tau pom tias yog ib kauj ruam ntawm kev tsim lub voj kaw ntawm cov ntaub ntawv tseem ceeb.

Los ntawm kev rov ua dua cov hlau xws li lithium, cobalt, thiab npib tsib xee los ntawm cov roj teeb tuag, kev tsim cov roj teeb tshiab tuaj yeem ua tau zoo dua qub thiab zoo ib puag ncig.

Source: Grist