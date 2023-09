Txoj hauv kev tshiab los tsim kab laug sab Silk los ntawm Genetically Modified Silkworms

Cov kws tshawb fawb hauv Suav teb tau ua qhov kev tshawb pom tseem ceeb hauv kev tsim cov kab laug sab kab laug sab los ntawm kev sib txuas nws los ntawm kev hloov kho cov kab mob sib txuas. Cov fibers tsim muaj rau lub sij hawm tawv dua Kevlar, cov khoom siv hauv cov tsho tiv thaiv mos txwv. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Matter, qhia txog cov txheej txheem uas muaj peev xwm siv tau los tsim ib qho kev sib raug zoo rau ib puag ncig rau cov khoom siv hluavtaws xws li nylon.

Cov kws tshawb fawb ntawm Donghua University tau siv cov kab mob silkworms vim lawv txoj kev tsim kho kom zoo thiab qhov tseeb tias lawv ib txwm muab lawv cov fibers nrog cov txheej tiv thaiv, zoo ib yam li kab laug sab. Qhov no tau muab kev daws teeb meem rau cov kev sib tw uas tau ntsib yav dhau los los tsim cov kab laug sab kab laug sab, uas tsis tuaj yeem koom nrog txheej txheej tiv thaiv kom tiv taus cov av noo thiab tshav ntuj.

Junpeng Mi, tus thawj coj tshawb fawb, piav qhia tias kab laug sab txhob lo lo ntxhuav muaj peev xwm loj heev hauv ntau qhov chaw. Kev ua haujlwm siab ntawm cov fibers uas tsim tawm hauv txoj kev tshawb no ua rau lawv zoo rau kev phais sutures, uas yog qhov xav tau siab nrog ntau dua 300 lab cov txheej txheem ua tiav thoob ntiaj teb txhua xyoo. Tsis tas li ntawd, cov fibers no tuaj yeem hloov kho cov tsoos tsho, tsim cov ntaub ntawv zoo dua thiab ruaj khov. Lawv kuj tuaj yeem pom cov ntawv thov hauv cov ntaub ntawv ntse, cov cuab yeej ua tub rog, thev naus laus zis thev naus laus zis, thiab biomedical engineering.

Txhawm rau tsim cov kab laug sab kab laug sab, pab pawg tau qhia kab laug sab silk protein noob rau hauv DNA ntawm silkworms siv CRISPR-Cas9 noob kho tshuab. Thaum nyuaj, cov noob kho tau ua tiav, raws li qhia los ntawm silkworms 'glowing ob lub qhov muag nyob rau hauv lub fluorescence microscope. Cov kws tshawb fawb kuj tau hloov kho kom ntseeg tau tias cov kab laug sab transgenic kab laug sab silk proteins cuam tshuam nrog cov proteins nyob rau hauv cov qog ua kua mis, tso cai rau kom muaj fiber ntau spinning.

Txoj kev tshawb no sawv cev rau qhov tseem ceeb ntawm kev tawm mus los ntawm kev tshawb fawb yav dhau los, vim tias pab pawg tau tsim "tus qauv qauv me me" ntawm silkworm silk thiab siv lub tswv yim ntawm "localization" los coj cov kev hloov kho. Cov kws tshawb fawb tau pom zoo txog kev lag luam yav tom ntej ntawm cov txheej txheem no.

Nyob rau theem tom ntej ntawm lawv cov kev tshawb fawb, Mi npaj yuav siv cov kev nkag siab uas tau txais los ntawm txoj kev tshawb no los tsim cov noob caj noob ces hloov silkworms muaj peev xwm tsim tau kab laug sab silk fibers los ntawm ob qho tib si ntuj thiab tsim cov amino acids. Qhov no qhib qhov tsis muaj qhov kawg rau kev tsim cov kab laug sab kab laug sab fibers, nrog ntau tshaj ib puas engineered amino acids tuav tsis muaj peev xwm.

Qhov chaw:

- Matter journal, luam tawm thaum lub Cuaj Hlis 20, 2021, tsab xov xwm: "Kev Hloov Kho Cov Kabmob Silkworms Spinning Proteins rau Synthetic Spider Silk Fibers," los ntawm Junpeng Mi, thiab al.