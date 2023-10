SpaceX Stacks Starship Prototype Ua ntej ntawm Kev Xeem Dav Hlau

By

SpaceX tau ua tiav cov txheej txheem ntawm nws qhov tshiab Starship qauv ntawm lawv qhov chaw hauv Starbase, Texas, hauv kev npaj rau lub dav hlau thib ob sim davhlau. Lub tuam txhab tau tshaj tawm cov duab ntawm cov txheej txheem stacking nyob rau hauv kev sib raug zoo xov xwm, nrog rau cov xov xwm hais tias lawv ua hauj lwm nrog tsoom fwv teb chaws Aviation Administration (FAA) kom tau txais ib daim ntawv tso cai tso tawm.

FAA tsis ntev los no tau xaus nws qhov kev tshawb nrhiav rau Starship thawj lub davhlau sim, uas tau tshwm sim rau lub Plaub Hlis 20. Hmoov tsis zoo, lub hom phiaj tau ntsib teeb meem thiab lub tsheb tau txhob txwm ua kom puas tsuaj. Txawm li cas los xij, Elon Musk tau hais tias lub tsheb Starship tshiab tau npaj txhij rau kev ya davhlau, nrog rau kev sim ua tiav ntawm nws lub cav. SpaceX tab tom tos kev tshem tawm los ntawm FAA txhawm rau pib ua haujlwm.

Sawv ntsug ze li 400 feet siab, Starship yog lub foob pob hluav taws loj tshaj plaws thiab muaj zog tshaj plaws puas tau tsim. Nws tshaj qhov muaj peev xwm ntawm NASA lub Saturn V lub hli foob pob hluav taws. Lub dav hlau muaj ob theem - theem sab sauv, tseem hu ua Starship, thiab thawj-theem boosters, hu ua Super Heavy. Ob qho tib si yog tsim los ua kom rov siv tau tag nrho, yog qhov tseem ceeb hauv kev ua kom Mars colonization kev lag luam, raws li Musk.

Qhov no tsis yog thawj zaug SpaceX tau teeb tsa qhov tshwj xeeb Starship qauv no. Pab neeg no tau ua tiav txoj haujlwm zoo sib xws rau lub hli dhau los. Raws li lub tuam txhab txav mus rau pem hauv ntej nrog kev npaj rau kev sim davhlau yav tom ntej, lawv txuas ntxiv ua haujlwm ze nrog FAA txhawm rau ua kom muaj kev vam meej.

