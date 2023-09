SpaceX Teeb Cov Ntaub Ntawv nrog 200th Reused Booster Launch

By

SpaceX tau teeb tsa nws lub hom phiaj thib 200 uas siv lub koob yees duab yav dhau los, raws li nws npaj rau Starlink 6-18 lub hom phiaj los ntawm Cape Canaveral Space Force Station. Lub foob pob hluav taws Falcon 9 tau teem sijhawm tshem tawm rau hmo Saturday, nqa 22 Starlink satellites. Qhov kev tso tawm no kuj tseem yuav cim lub davhlau 17th rau thawj-theem boosters, uas xav tias yuav ua kom muaj kev vam meej tsaws ntawm lub droneship Tsuas Nyeem cov lus qhia hauv dej hiav txwv Atlantic.

Cov huab cua huab cua rau kev tshaj tawm tau kwv yees tias yuav muaj txiaj ntsig zoo, nrog rau 95% ntawm huab cua zoo. Nyob rau hauv qhov xwm txheej ntawm 24-teev ncua sijhawm, qhov muaj feem ntawm huab cua zoo yuav yog 90%, maj mam txo mus rau 80% hla lub qhov rais peb-teev tso tawm.

Yog tias ua tiav, qhov kev tshaj tawm no yuav yog SpaceX qhov kev vam meej 228th rov qab los txij li nws tau ua tiav nws thawj qhov kev tsaws hauv lub Kaum Ob Hlis 2015. Lub tuam txhab tau khaws cov ntaub ntawv zoo nkauj, tsis poob qhov kev txhawb nqa thawj zaug txij li Lub Ob Hlis 2021 thiab ua tiav 153 qhov kev vam meej hauv ib kab.

Lub hom phiaj no tseem yuav cim SpaceX lub 266th tag nrho tso tawm txij li nws thawj lub hom phiaj ua tiav xyoo 2008. Nws yog 67th tshaj tawm rau SpaceX xyoo no, tuav nws txoj haujlwm ua tus thawj coj hauv kev lag luam chaw. Nrog rau cov ntaub ntawv 51 kev xa tawm los ntawm Chaw Nres Nkoj xav tau rau xyoo no, SpaceX tau ua lub luag haujlwm rau feem ntau ntawm lawv, qhia nws txoj haujlwm tseem ceeb hauv kev ua lag luam.

Saib ua ntej, SpaceX muaj ntau ntau Falcon 9 launches tau npaj, suav nrog Falcon Heavy tom ntej lub Kaum Hli 5th. Lub hom phiaj no yuav koom tes nrog NASA, raws li Psyche sojntsuam pib ua haujlwm ntau xyoo los kawm txog cov hlau nplua nuj asteroid kuj hu ua Psyche.

Thaum SpaceX yog thawj lub tuam txhab tsim tawm los ntawm Chaw Nres Nkoj rau xyoo no, Relativity Space tau ua nws lub cim rov qab rau lub Peb Hlis nrog nws 3D-luam Terran 1 foob pob hluav taws. Raws li kev lag luam chaw txuas ntxiv mus, SpaceX tseem nyob ntawm qhov ua ntej ntawm kev rov siv dua thiab kev tsim kho tshiab.

Cov Ntsiab Lus:

- Booster: Lub tshuab foob pob hluav taws uas muab lub zog txhawb nqa lub dav hlau tawm hauv av thiab mus rau qhov chaw.

- Droneship: Ib lub nkoj uas muaj kev ywj pheej siv los tsaws thiab rov qab foob pob hluav taws hauv hiav txwv.

Qhov chaw: N/A