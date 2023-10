Lub SpaceX Falcon 9 foob pob hluav taws yuav tso tawm 21 Starlink satellites rau lub Orbit

By

SpaceX tab tom npaj rau lwm lub foob pob hluav taws, lub sijhawm no yuav xa 21 Starlink internet satellites rau hauv lub ntiaj teb. Lub foob pob hluav taws Falcon 9 tau teem caij tawm ntawm California's Vandenberg Space Force Base rau hnub Saturday thaum 3:47 teev sawv ntxov EDT. Yog tias muaj kev ncua sijhawm, cov sijhawm thaub qab muaj nyob nruab nrab ntawm 4:23 teev sawv ntxov EDT thiab 6:00 teev sawv ntxov EDT.

Lub community launch yuav raug tshaj tawm ntawm SpaceX tus account ntawm X (yav tas los hu ua Twitter) pib li tsib feeb ua ntej tshem tawm. Yog tias txhua yam ua raws li kev npaj, Falcon 9 thawj theem yuav rov qab los rau lub ntiaj teb thiab tsaws ntawm lub nkoj drone "Tau kawg Kuv Tseem Hlub Koj" kwv yees li 8.5 feeb tom qab tso tawm. Qhov no yuav cim lub davhlau 16th rau lub foob pob hluav taws no thawj theem, tsuas yog ib lub davhlau luv ntawm lub tuam txhab cov ntaub ntawv rov siv dua.

Tom qab kwv yees li 62.5 feeb, 21 Starlink satellites yuav xa tawm los ntawm Falcon 9 theem siab. Qhov kev tso tawm no yuav yog SpaceX lub hom phiaj 75th orbital hauv 2023, vim tias lub tuam txhab siv zog ua kom tiav nws lub hom phiaj ntawm 100 lub davhlau thaum kawg ntawm lub xyoo, thiab 144 lub davhlau hauv 2024.

SpaceX's Starlink project tau ua lub hom phiaj tseem ceeb rau lub xyoo no, nrog txog 60% ntawm lawv lub davhlau tau mob siab rau nthuav dav hauv internet megaconstellation. Tam sim no, muaj yuav luag 4,900 lub chaw ua haujlwm hauv Starlink, thiab tus lej no yuav nce ntxiv rau xyoo tom ntej.

