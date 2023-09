SpaceX Falcon 9 foob pob ua ntxaij mus rau Launch rau Cov Ntaub Ntawv 17th Lub Sijhawm

By

Lub foob pob hluav taws SpaceX Falcon 9 tau tsim los ua keeb kwm los ntawm kev tshaj tawm rau lub sijhawm 17 hmo no. Lub foob pob hluav taws yuav nqa 22 ntawm SpaceX's Starlink internet satellites. Lub nkoj tab tom xa khoom mus rau qhov chaw nres nkoj Cape Canaveral Space Force hauv Florida thaum 10:47 teev tsaus ntuj EDT. Cov neeg saib tuaj yeem saib qhov xwm txheej nyob hauv SpaceX tus account ntawm X.

Yog tias txhua yam ua raws li txoj kev npaj, Falcon 9 thawj theem yuav rov qab los rau lub ntiaj teb tom qab 8.5 feeb thiab tsaws ntawm lub nkoj SpaceX drone nyob hauv hiav txwv. Qhov no yuav kos lub 17th ua tiav kev tshem tawm thiab tsaws rau qhov tshwj xeeb Falcon 9 booster, teeb tsa lub ntsiab lus tshiab rau foob pob hluav taws rov siv tau. Tam sim no, tsuas yog ob lub Falcon 9 boosters tau ua tiav 16 lub davhlau.

Lub 22 Starlink satellites nyob rau hauv lub foob pob hluav taws yuav raug xa mus rau hauv lub ntiaj teb qis orbit kwv yees li 62.5 feeb tom qab tso tawm. Qhov kev tso tawm no tseem yuav pab txhawb rau lwm cov ntaub ntawv rau SpaceX, vim nws yuav yog lawv lub hom phiaj 65th orbital ntawm lub xyoo, tshaj lawv cov ntaub ntawv dhau los ntawm 61 tau teeb tsa hauv 2022.

SpaceX tau tsom mus rau kev nthuav dav Starlink megaconstellation xyoo no, uas tam sim no muaj ntau dua 4,700 lub chaw ua haujlwm satellites. Txawm li cas los xij, lub tuam txhab npaj yuav nce tus lej no ntxiv raws li lawv tau tso cai tso 12,000 Starlink satellites thiab tau thov kev pom zoo rau 30,000 ntxiv.

Nrog rau txhua qhov kev tso tawm thiab tsaws tau zoo, SpaceX qhia txog qhov tseem ceeb thiab muaj peev xwm ntawm foob pob hluav taws rov siv tau. Raws li lawv txuas ntxiv thawb ciam teb ntawm qhov chaw thev naus laus zis, lub neej yav tom ntej ntawm kev tshawb nrhiav qhov chaw zoo li ci dua li qub.

Qhov chaw:

